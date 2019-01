Tanjug | 17. januar 2019. 16:05 > 16:27 |

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je danas da je sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom u razgovorima i u "četiri oka" i u užem formatu, razmotrio gotovo sve teme."Važno mi je da još jednom istaknem zahvalnost vama i Ruskoj Federaciji za podršku koju dajete Srbiji i srpskom narodu za podršku očuvanju teritorijalnog integriteta Srbije i što nam, po tom pitanju, aktivno pomažete u svim forumima, organizacijama i institucijama", rekao je Vučić na početku plenarnog sastanka dve delegacije, pre nego što je nastavljen bez prisustva medija.Predsednik je rekao da se prijateljstvo dve zemlje pokazuje u vrlo konkretnim brojevima ekonomske saradnje, koja se oslikava u rastu trgovinske razmene iz godine u godinu.Istakao je da je saradnja dve zemlje danas drugačija, obimnija i sveubohvatnija.„Ona se odlikuje dobrim razumevanjem u svim ključnim oblastima, i čini mi se da smo sa onoga što je bilio na rečima prešli na dela, naročito u oblasti energetike, vojne saradnje, infrastrukture, saobraćaja, ali isto tako i obrazovanja, kulture, i svih drugih sfera društvenog živiota. Verujemo da možemo i dalje da unapređujemo našu trg razmenu jer ima još mnogo oblasti u kojima možemo to da učinimo“, kazao je on.Vučić je izrazio zadovoljstvo što su otvorena nova poglavlja od digitalizacije i informativne tehnologije, do korišćenja nuklearne energije u mirnodopske svrhe.Ruskom narodu je poručio da će u Srbiji Rusi imati uvek iskrene i dobre prijatelje.Pozvao je Ruse da u što većem broju posećuju Srbiju, rekavši broj turista može da bude još veći, kao što možemo da zamislimo više stvaranja zajedničkih preduzeća.Vučić je kazao da su ovo danas izuzetne okolnosti i da su ga obavestili da je već više od 30.000 ljudi nalazi u centru Beograda, koji tek za dva sata treba da sačekaju Putina kod Hrama.„I to pokazuje kakav je odnos naših građana i našeg naroda".Sve o poseti Putina Srbiji možete da pročitate