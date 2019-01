D. M. - D. R. Đ. | 17. januar 2019. 08:02 |

RUSKI ekonomski paket za Srbiju, vredan nekoliko stotina miliona evra, razgovori o našem učešću u gasovodu "Turski tok", privođenje kraju dogovora o slobodnoj trgovini sa Evroazijskom ekonomskom unijom, nastavak pregovora o vojnoj saradnji i nedvosmislena podrška Moskve u rešavanju kosovskog pitanja - mogli bi da ovu posetu ruskog predsednika Vladimira Putina, koji danas stiže u Beograd, učine najplodotvornijom do sada.

Tako uoči današnjeg susreta predsednika Aleksandra Vučića i šefa Kremlja, 14. po redu, njega ocenjuju sagovornici "Novosti", koji posebnu važnost pridaju potpisivanju oko 20 sporazuma koji bi trebalo da "zacementiraju" ekonomske, a samim tim i političke odnose dveju država.

Da će predsednik Rusije u Beogradu izneti stav Moskve o Kosovu, u sredu je najavio njegov pomoćnik Jurij Ušakov:

- Taj stav je jasan, konzistentan i zasnovan na međunarodnim i pravnim okvirima, uključujući i one koji se nalaze u Rezoluciji SB UN 1244. Rusija će podržati zadovoljavajuće, obostrano prihvatljivo rešenje do kojeg dođu Beograd i Priština, ali verujemo da ono mora biti u skladu sa međunarodnim pravom i potvrđeno u SB UN i da zaista treba da bude sprovedeno - preneo je TASS.

Šef diplomatije Ivica Dačić ocenio je da ruski predsednik neće doneti nikakvo spektakularno rešenje za Kosovo, ali da će podrška Srbiji biti evidentna:

- Rusko rukovodstvo od samog početka, a redovno ih obaveštavamo, apsolutno podržava poziciju Srbije. Mnogo je dezinformacija u vezi sa konačnim sporazumom Beograda i Prištine, uključujući i spekulacije da Vašington i kosovski Albanci spremaju novi "Rambuje".

Agenda Putinove posete simbolično će pokazati i snažne bratske, ali i političke veze dveju država i naroda. Ruskog predsednika će na Aerodromu "Nikola Tesla" lično dočekati Vučić, nakon čega će položiti vence na Groblju oslobodilaca Beograda i Spomeniku crvenoarmejcu. Sledi svečani doček ispred Palate "Srbija", petnaestominutni razgovor u četiri oka dvojice predsednika, a zatim i sastanak dveju delegacija, potpisivanje sporazuma i zajedničko obraćanje Putina i Vučića. Putin će Vučiću uručiti Orden Aleksandra Nevskog, kojim ga je odlikovao, a srpski predsednik će za ruskog gosta prirediti svečani ručak.

Finale posete je obilazak Hrama Svetog Save, gde je planiran susret predsednika Vučića i Putina sa patrijarhom Irinejom. Prvog čoveka Rusije tu će sačekati, kako se procenjuje, oko 70.000 ljudi.

Po mišljenju političkog analitičara Dragomira Anđelkovića, već se vide efekti Putinove posete, jer se, kako objašnjava, Amerika prvi put postavila tako da vrši pritisak na Prištinu:

- Vašington je shvatio da, ako nastavi sa negativnom politikom prema nama, Srbija ima alternativu i može da se okrene od Zapada.

Dejan S. Miletić, iz Centra za proučavanje globalizacije, posebno ističe značaj vojne saradnje, čiji je nastavak najavio Putin:

- Podrška Rusije nam je vrlo bitna jer onemogućava zloupotrebu pozicija Srbije od strane Zapada. Važno je i da Rusija direktnim investicijama bude duboko uključena u srpsku ekonomiju, jer je to najbolja garancija da neće istrgovati našim interesima.

Dolazak Putina od izuzetnog je značaja, kako politički, tako i ekonomski, smatra i dr Stevan Rapaić, sa Instituta za međunarodnu politiku i privredu:

- Ako predsednik Putin ohrabruje ruske privrednike da investiraju u Srbiji, to svakako može doneti koristi Srbiji. U trenutku kada je Rusija izložena sankcijama EU, Srbija može predstavljati trgovinski most - kaže Rapaić, koji od 20 najavljenih sporazuma, ističe dokument o renoviranju HE "Đerdap 2", sporazum o izgradnji železničkog dispečarskog centra, kao i sporazum o slobodnoj trgovini između Evroazijske ekonomske unije i Srbije.

Iz Kremlja su u sredu potvrdili i da će snabdevanje Srbije ruskim gasom biti jedna od važnijih tema susreta dvojice predsednika.

U pratnji Putina stižu predstavnici više od 40 ruskih kompanija i na skupu "Digitalni dijalog Srbija-Rusija" čelni ljudi srpskog i ruskog "IT kapitala" imaće priliku da razmene ideje i projekte i dogovore saradnju.

Generalni direktor "RŽD Internešenel" Sergej Pavlov rekao je da se očekuje potpisivanje ugovora koji ima tri elementa, od kojih se prvi odnosi na projektovanje i izgradnju savremenog dispečerskog centra za upravljanje železničkim saobraćajem. Ugovori su vredni oko 230 miliona evra.





"MOSMETROSTROJ" ZAINTERESOVAN ZA METRO

TOKOM razgovora u Beogradu tema bi trebalo da bude i izgradnja metroa u prestonici, za koju je, kako saznajemo, zainteresovana moskovska firma "Mosmetrostroj". Ova kompanija je jedna od najvećih u Rusiji, sa čak 14.000 zaposlenih, a u Srbiji je već angažovana na izgradnji železničkog tunela u Čortanovcima.





NE TRAŽITE OD SRBIJE DA BIRA

EVROPSKA unija bi trebalo da se odrekne kolonijalne logike "ili--ili" i prestane da traži od Srbije da bira između Rusije i EU - rekao je u sredu u Moskvi šef ruske diplomatije Sergej Lavrov, koji danas sa Putinom stiže u Beograd.



- U toku su pregovori o članstvu u EU, pregovara se o raznim poglavljima i EU se ne libi da kaže da Srbija pre svega mora da prizna Kosovo da bi postala članica, a drugo je da se pridruži politici EU prema Rusiji uključujući i uvođenje sankcija - dodao je Lavrov, nazvavši zauzimanje takvih stavova nepristojnim.

On je odbacio ocene da Srbi igraju destruktivnu ulogu u BiH zbog odbijanja da se pristupi NATO.