D. R. Đ. | 15. januar 2019. 21:55 |

PREDSEDNIK Vlade u Tirani Edi Rama ponovo je govorio o ujedinjenju njegove zemlje sa Kosovom, ali je ovoga puta izneo i konkretan sled poteza koje on vidi kao prethodnicu tom činu. Konačni sporazum između Kosova i Srbije, kako on vidi stvari, vodiće ka priznavanju Kosova i njegovom konačnom odvajanju od istorije sa Srbijom, a "putem sporazuma Kosovo - Srbija, koji bi garantovale SAD i EU, Albanija bi se pridružila Kosovu".

Priština i Tirana već četiri godine održavaju zajedničke sednice dveju vlada, a na jednoj od njih dogovoreno je otvaranje granica. Sa tim ciljem, u utorak je u prisustvu zamenika premijera Kosova Fatmira Ljimaja u Draču otvorena "kancelarija Carine Kosova", što je Rama ocenio kao prvi korak ka carinskoj uniji Kosova i Albanije, poručivši da "od danas Kosovo ima svoju luku". On je rekao i da je "'velika Albanija' izmišljotina neprijatelja" i da postoji "jedna albanska nacija".

PRIZNAVANjE JE "PESMA" O tome zbog čega EU ćuti na nešto što se tako očigledno odvija bezmalo u njenom dvorištu, Božinović nam kaže da istupi albanskih zvaničnika predstavljaju indirektan pritisak na Srbiju da prizna Kosovo, što je za Brisel poželjno: - Beogradu se zapravo poručuje: jedina opcija pred vama je da priznate Kosovo, i to je "pesma za vas", jer vidite šta sve još može da vas sačeka za nekoliko godina.

U svojoj novogodišnjoj poruci, podsetimo, ovaj albanski zvaničnik poručio je da je brisanje međa sa Kosovom samo početak i da je u planu isti postupak kada su u pitanju Crna Gora, Makedonija i Grčka.

Povodom Ramine najnovije "strategije" koju je u ponedeljak izneo, a koja se naslanja na sporazum Beograd - Priština, šef diplomatije Ivica Dačić kaže, za "Novosti", da je Rama već uveliko zagazio u projekat "velike Albanije" i da mu sada treba "samo" da se Srbija dobrovoljno, kroz sporazum, saglasi sa amputacijom Kosova.

- To najbolje govori o tome u kakvu su avanturu Albanci spremni da gurnu ceo Balkan, uz sramotno ćutanje i Brisela i moćnih država Zapada. Neka oni sanjaju svoje snove, a Srbija će nastaviti da se diplomatskim sredstvima i konstruktivnim pristupom bori za kompromis sa Prištinom, bez obzira na to što se to zasad čini kao uzaludan posao - kaže Dačić.

I ministar odbrane Aleksandar Vulin kaže, za "Novosti", da će se čekati reakcija velikih sila:

- Ako osuda izostane, onda je poruka jasna i mi ćemo još snažnije raditi na rešavanju srpskog nacionalnog pitanja, sve što je dopušteno Albancima neće moći da se zabrani Srbima. Srbija će brinuti o svojoj stabilnosti i svom narodu. I prvi put, brinuće samo o svojoj stabilnosti i svom narodu.

Vulin ukazuje da na Balkanu ništa nije bez uzroka i posledice i da svaka akcija izaziva reakciju:

Pročitajte još - Rama: Ohrabrujemo sporazum, on vodi ujedinjenju Albanije i Kosova



- Rama govori o ujedinjenju sa Šiptarima, ali misli na sve Albance na Balkanu, a ne žive svi u Srbiji. Više od Ramine ideje o "velikoj Albaniji" me zanima kako će reagovati Crna Gora i Makedonija, jer je jasno da su oni na putu "velike Albanije" i ujedinjenja svih Albanaca.

Prema mišljenju nekadašnjeg ambasadora u Berlinu i pri OEBS-u Milovana Božinovića, niz Raminih izjava u kojima pominje pripajanje Kosova i Albanije odraz je atmosfere u kojoj pojedine zapadne zemlje daju podršku političkom rukovodstvu Kosova i Albanije:

- Nije ovo nestašluk koji se omakne ambicioznom političaru, već deo šireg plana. Smisao je da se u javnosti ukoreni predstava da će se to ujedinjenje dogoditi. Oni anticipiraju poželjan razvoj događaja i čekaju da se aminuje. Drugačije bi bilo da im neko iz EU oštro prigovori, ali to se ne dešava. Zbog toga je poruka Albanaca - namignuli su nam "jaki" da možemo da izlazimo sa ovakvim porukama.