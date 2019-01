Novosti Online | 15. januar 2019. 16:39 |

Potpredsednik Glavnog odbora Srpske napredne stranke Milenko Jovanov oglasio se povodom izjave člana Narodne stranke, na čijem je čelu Vuk Jeremić, da je Filip Korać, za kojim je raspisana crvena Interpolova poternica, nevin.Njegovo saopštenje prenosimo u celosti:Vuk Jeremić besramno pokušava da zameni teze i da zaštiti svoje pajtaše Borovića i Vučinića, ne od Aleksandra Vučića, nego od istine, jer je u njegovom izopačenom svetu laži i izmišljotina dozvoljeno sve, osim reći istinu.Nije Vučić ni terao, ni tukao po ušima, Jeremićevog funkcionera Borivoja Borovića da u medijima, uživo, mimo bilo kakvog pitanja i teme, izjavi da je Filip Korać, za kojim je raspisana Interpolova poternica, koja se opet ne može raspisati bez čvrstih i ozbiljnih dokaza, nevin. Dakle, licemeru Jeremiću ne smeta kada njegov prijatelj Borović pre policije, tužilaštva i suda, i umesto svih njih utvrđuje i presuđuje da je Korać nevin, a smeta mu kada se konstatuje da je to u najmanju ruku neobično i zahteva odgovore o povezanosti i Borovića, ali izgleda i Jeremića sa čovekom osumnjičenim za teška krivična dela.Nije Vučić vodio suđenje Miškoviću, pa mu mimo svake logike i smisla vraćao pasoš i nije se Vučić, već upravo Jeremićev pajtaš Vladimir Vučinić, vrlo često i vrlo čudnovatom koincidencijom, poklapao i preplitao u predmetima, i kao sudija i kao advokat, sa Zdenkom Tomanovićem, koji, gle čuda, zastupa baš Miroslava Miškovića. Opet licemernom Jeremiću ne smeta veza sudija i advokata koja traje bez obzira na to ko gde sedi u sudnici, ali mu smeta kada se to javno konstatuje.Očigledno je, dakle, da Vuk Jeremić pokušava da sanira štetu nastalu izošenjem istine o njegovom bliskom okruženju i njihovim čvrstim vezama sa ljudima sa Interpolovih poternica, tajkunima i lopužama, a koju su javnosti predstavili sami! Budući da se istina ne može demantovati drugom istinom, jer je istina jedna, Jeremiću je ostalo da lažima objašnjava da Borović nije rekao ono što je rekao i da Vučinić nije radio ono što je radio. Jedini mu je problem što se gomilom javno iznetih laži i izmišljotina čvrsto pozicionirao na mestu najvećeg lažova u Srbiji, pa će mu ova nova laž teško proći.