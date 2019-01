V. N. | 15. januar 2019. 11:27 | Komentara: 0

U gradskoj kući u Ljubljani, predsednika Jedinstvene Srbije, narodnog poslanika i predsednika Skupštine grada Jagodine Dragana Markovića Palmu primio je gradonačelnik Ljubljane i predsednik parlamentarne stranke Pozitivna Slovenija Zoran Janković.

„Impresioniran sam činjenicom da je u Ljubljani veoma niska stopa nezaposlenosti i da iznosi 3,5 posto. Ja želim i da se zahvalim Vladi Slovenije, koja je na neki način dala saglasnost svojim privrednicima da investiraju u Srbiji, tako da danas u Srbiji 25 000 ljudi radi u kompanijama čije je sedište u Sloveniji" rekao je u zajedničkom obraćanju novinarima sa gradonačelnikom Ljubljane, predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma.

„Uputio bih i molbu parlamentu Slovenije da nađe način da i Srbi koji žive u Sloveniji, a ima ih oko 50 000, dobiju status nacionalne manjine, kakav imaju Italijani i Mađari" , poručio je Marković.

„Ljubljana je dobila titulu najpoštenijeg, kao i najzelenijeg grada u Evropi. U komisijama koje su to odlučivale ne sede rođaci gospodina Jankovića. Zna se ko o tome odlučuje. To će biti moj cilj, da po uzoru na Ljubljanu i Jagodina dobije taj status u Evropi" rekao je Marković.

JANKOVIĆ : JAGODINA USPEŠNA U POSEBNIM ODNOSIMA SA GRAĐANIMA

„Ja sam rođen u Srbiji, u selu Saraorci kraj Smedereva i živeo sam u Srbiji 12 godina i za sebe kažem da sam čistokrvni mešanac. Odnosi Ljubljane i gradova u Srbiji su na izuzetno visokom nivou. I to nije čudno jer nema problema među ljudima iz Srbije i Slovenije i nema problema ni među privrednicima između dve države. Moram priznati da sam veoma ponosan na činjenicu da je Ljubljana drugi grad u istoriji Beograda, sa kojim glavni grad Srbije ima pobratimski odnos. Veoma mi je drago da je Jagodina tako uspešna u svojim posebnim odnosima sa građanima. I to je u principu veoma jednostavno, jer građani znaju ko je za njih najviše učinio. To se pokazuje na izborima. Želim Jagodini puno dobroga u daljem razvoju i neka Jagodina bude onaj grad koji će vući iz unutrašnjosti i pokazati da se mogu i drugi gradovi razvijati osim glavnog grada" kazao je Janković i dodao da ne vidi prepreku u tome da Srbi dobiju status nacionalne manjine u Sloveniji.

Sastanku u Gradskoj kući u Ljubljani prisustvovala je i ambasadorka Srbije u Sloveniji Zorana Vlatković, zatim narodni poslanici Jedinstvene Srbije Vojislav Vujić i Đorđe Kosanić, načelnik Pomoravskog okruga Goran Milosavljević, portparol Jedinstvene Srbije Života Starčević i direktor Doma učenika u Jagodini Marko Maljković.

Zoran Janković i Dragan Marković Palma su u ime Ljubljane i Jagodine razmenili prigodne poklone, nakon čega je Janković pokazao svom gostu unutrašnjost Gradske kuće u Ljubljani, koja ima veliku istorijsku i kulturnu vrednost.