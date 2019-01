Tanjug | 14. januar 2019. 20:31 |

"SAD na taj način pokušavaju da otklone sve ono što bi sprečilo dijalog i sada je potpuno jasno da kroz taj dijalog može da se dođe do trajnog rešenja i da rešenje više nije priznanje samoproglašene lažne države od strane Srbije, već dijalogom koji će dovesti do kompromisa", rekao je Vesić.





Amerika zbog taksa preti sankcijama

BEOGRAD - SAD i većina međunarodne zajednice sada razume da je trajno rešenje pitanja KiM moguće samo dijalogom i da dijalog nema alternativu, kao i da se moraju uvažiti interesi Srbije, izjavio je član Predsedništva SNS Goran Vesić.Gostujući na TV Studio B, Vesić je na taj način prokomentarisao dokument koji su SAD uputile prištinskoj vlasti u kojem zahtevaju da ukinu nametnute takse na proizvode iz Srbije ili će im uvesti sankcije.On kaže da je ohrabrujuće da međunarodna zajednica razume da dijalog nema alternativu, ali i da je to dokaz uspešne politike Srbije. "Znate da je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao da nema nastavka dijaloga dok se ne povuku takse. Očigledno su sada na toj poziciji i SAD, što je očigledno naša pobeda", naveo je Vesić.Odbijanje Ramuša Haradinaja da prihvati tačke iz dokumenta, Vesić smatra da se on "ne može vratiti nazad iz situacije koju je sam kreirao". "On je kreirao visoka očekivanja kod svojih građana i sada se suočava sa problemom u međunarodnoj zajednici, ali jednostavno kada bi se sada povukao on bi verovatno izgubio na političkom rejtingu", primećuje član Predsedništva SNS.Dodaje da je to cena koju sada plaća zbog svoje neodgovorne politike, jer je donosio odluke koje su, kaže, u suprotnosti sa interesima ne samo srpskih, već i albanskih građana na KiM. "Ovo samo govori o tome koliko je teško rešiti problem KiM i koliko ćemo imati problema i sa koliko ćemo se neodgovornih političara suočavati, poput Ramuša Haradinaja, koji svojim potezima koče dijalog", zaključio je Vesić.