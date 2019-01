Tanjug | 14. januar 2019. 11:29 |

Potpredsednik Srpske napredne stranke i gradonačelnik Novog Sada smatra da su birališta prava mesta gde građani treba da kažu šta misle, ali da odluka o vanrednim izborima neće biti pitanje stranačkog, nego državnog interesa.

On je za RTS rekao da su u nekoliko navrata razgovarali sa predsednikom Aleksandrom Vučićem o razlozima zašto bi možda trebalo izaći ranije na birališta.

"Nije doneta odluka, ima mnogo argumenata - kad bismo gledali samo stranačke interese, izbori bi već trebalo da su održani, ali pitanje da li je to u državnom interesu, imajući u vidu Kosovo, regionalnu stabilnost, nove investicije", rekao je Vučević.

On je dodao da ako se stalno čuju prozivke o nelegitimnosti vlasti, onda je prirodno da se izađe na birališta i proveri šta građani misle o tome.

Vučević se osvrnuo i na napade na suprugu Olivera Ivanovića, Milenu, rekavši da "ulazimo u patologiju koja nas po meni pribliažava izborima i pravu građana da kažu za kakvu se politiku zalažu".

"Da se ne bi prebrojavali na ulicama, mislim da su birališta prava mesta gde građani kažu koji su brojevi u pitanju odnosno kako građani razmišljaju kuda Srbija treba da ide", rekao je on.

Vučević je ponovio da Vučić nije doneo odluku o vanrednim izborima i da to neće biti pitanje stranačkog, nego državnog interesa.

On je rekao da ne razume lidere opozicije koji, kako kaže, beže od izbora.