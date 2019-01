Tanjug | 10. januar 2019. 11:40 > 11:55 | Komentara: 0

BEOGRAD - Ukidanje granice između Srbije i Albanije je pokušaj aneksije, izjavio je ministar odbrane Aleksandar Vulin. Neverovatno je da se sada tako nešto radi, ali kao što vidite nije to nešto što ne očekujemo od strane Albanije, od Edija Rame, od Haradinaja.Međutim, na to ceo svet ćuti, ceo svet se pravi da se to nije desilo. Nije Rama rekao da će ukinuti granice između država, on ukida granice između Albanaca. Rekao je otvoriću granice prema Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji, Grčkoj, tamo gde žive Albanci. On pravi "veliku Albaniju", rekao je Vulin u jutarnjem programu televizije Pink.On navodi da na to upozorava godinama i da ga nekad optužuju da je pristalica teorije zavere, nekada govore da se svađa sa susedima. "Gde sam ja to pogrešio? Ja sam apsolutno u pravu, oni prave 'veliku Albaniju' i na nama je da se suprotstavimo. Moramo što pre imati čvrstu branjenu granicu da 'velika Albanija' prestane već jednom da se širi. Ono što je posebno zanimljivo je to što Brisel i NATO ćute, oni su to i hteli i podržali. To Albanci nikada ne bi uradili bez njih", kazao je Vulin.PROČITAJTE JOŠ -On napominje da se u Tirani priprema pregovarački tim za dijalog sa Beogradom, a koliko puta su rekli "Srbi na Kosovu treba da vode samostalnu politiku, nemojte da se Beograd meša"."A Tirana može da se meša? To je sasvim u redu? Slušajte šta nam brane, to radite. Srbi moraju da rešavaju svoje nacionalno pitanje a nacionalno pitanje će se rešavati tako što vodimo računa o celom srpstvu i tako što se odluke za sve Srbe donose u Beogradu. Nigde drugde. I donose se zajedno", podvukao je ministar Vulin.Poručio da bi voleo da predsednik Srbije Aleksandar Vučić uspe da se izbori za razgraničenje. "Šanse za dogovor sa Albancima su skoro nikakve. Ako ih je nekada i bilo, posle ovih reakcija NATO i ćutanja EU, verovatno da nema više nikakve šanse", zaključio je ministar.Poručio je da ne treba da se brinemo zbog opasnosti od formiranja tzv. vojske Kosova. "Vojska Srbije je dovoljno jaka da pobedi mnogo jače, brojnije i moćnije vojske nego što je ta paravojska koju prave na Kosovu i Metohiji. Oni su nama dali poruku šta hoće sa nama. Šta ako jednog dana budu dovoljno jaki da nas ugroze? Njihova poruka je jasna - napravili smo vojsku koja će zaratiti sa Srbijom. Ono što me posebno brine jeste što ćute i Crna Gora i Makedonija", naglasio je Vulin.Ministar odbrane Aleksandar Vulin kaže da teze koje stižu iz Hrvatske o tome da je Jasenovac bio radni logor služe kao opravdanje za "Oluju" - treba poništiti ustaške zločine i onda su Srbi agresori. "Na taj način opravdavaju - niste imali protiv čega da se borite, zato je 'Oluja' potpuno legitimna i ispravna. Oni na prvom mestu moraju da se izvine samima sebi, a mi Srbi više ništa ne očekujemo od njih. Ovo je još jedna poruka, znamo šta hoćete, hoćete da proterate i to malo Srba što je ostalo i još da Srbi budu odgovorni za zločine koje ste činili nad njima", kaže Vulin za TV Pink.Rekao je i da ne očekuje ništa jer "od ustaša ne mogu da očekujem da se izvine jer su ustaše". Komentarišući izjavu hrvatskog premijera sa božićnog prijema SNV da je "Hrvatska bila žrtva agresije Miloševićevog velikosrpskog režima", Vulin je za TV Pink rekao da to pokazuje šta on misli o Srbima - da su agresori i da su napravili najveće zlo Hrvatskoj. "Srbi su se rađali u Hrvatskoj, rađaju se vekovima i interesantno je da ste agresor u zemlji u kojoj ste se rodili", primetio je on.Kako kaže, niko normalan ne može da razume kako neko može da opravda ustaštvo i kako neko može da kaže za Jasenovac da je radni logor. "I shvatite da je ovo što je Plenković rekao razlog, jer ako je Jasenovac bio radni logor - protiv čega su se onda Srbi borili devedesetih godina, čega su se uplašili? Pa ničega. Treba poništiti ustaštvo, zločine koje su ustaše radile, a onda su zapravo Srbi agresori", ističe on.Dodao je i da je kao ministar odbrane pokrenuo je veliku akciju - Izložbu "Dijanina deca" o liku i delu Dijane Budisavljević, koja je od ustaških zločinaca spasila 9.000 srpske dece i da je pozvao sam hrvatskog ambasadora u Srbiji da govori na otvaranju te izložbe, ali da niko nije došao.Dodaje da nas Hrvati stalno vraćaju na temu Jasenovca. "Na tu temu ne vraćamo mi, koji smo narod stradalnika. Zahvalan sam u ime srpskog naroda predsedniku Vučiću, koji je rekao da ćemo prvi put u našoj istoriji izgraditi memorijalni centar u Gradini, da se sećamo zauvek", rekao je on.Dodao je da je tražio na sednici Vlade da udžbenike iz istorije treba da piše država i da oko toga ne sme da bude dileme. "Kada se taj užas već desio srpskom narodu, hajde da ga naučimo i da znamo sve o njemu", naglasio je ministar odbrane i poručio da nijedan srpski političar ne bi sebi dopustio izjave kao što su Plenkovićeve."Imao sam čast da u ime predsednika Republike budem na važnim događajima za hrvatsku nacionalnu manjinu u Srbiji i rekao sam im ono što je srpska politika, da šta god Zagreb radio - vi niste njihovi taoci, vi ste naše komšije i mi vas volimo. Šta god oni radili vi nećete snositi posledice za to", zaključio je Vulin.