Novosti online | 10. januar 2019. 13:28 |

To što je zvaničnik NATO-a u obraćanju BIH uzeo kao primer saradnju Srbije sa NATO-om, samo je bacanje prašine u oči – Srbe bi da prevedu žedne preko vode, smatra vojno-politički analitičar iz Republike Srpske Gostimir Popović.Državni sekretar SAD Majkl Pompeo pozvao je tročlano Predsedništvo BiH da prihvati Nacionalni godišnji program saradnje sa NATO-om, ističući da ne postoji razlog za zabrinutost da bi to moglo imati uticaja na odnose sa susedima jer, kako je ukazao, i Srbija, iako nije članica NATO-a, ima značajnu saradnju s Alijansom.Da li je ta poruka iz Vašingtona ublažavanje pritiska NATO-a na BIH i prihvatanje vojne neutralnosti ove države, ili je u pitanju sindrom „kuvane žabe“? Gostimir Popović vojno-politčki analitičar iz Republike Srpske kaže da nema ni govora da o tome da NATO menja pristup.„NATO kao organizacija koja pravi najveći nered na ovoj planeti i ovoga puta pokušava da prevede srpski narod u BIH ’žedne preko vode‘. Oni kada vide da nešto ide teško, onda traže neke nove modelitete“, ocenjuje Popović.PROČITAJTE JOŠ -To što je Pompeo uzeo kao primer saradnju Srbije sa NATO-om — ističući da iako nije član Alijanse, ima zajedničke vežbe sa ciljem povećanja stepena interoperabilnosti između vojske Srbije i članica NATO-a i da zato nema razloga da BiH ne uspostavi slične odnose sa tim savezom — Popović vidi kao „mamac“ za srpski korpus unutar BiH.„Njima se, dakle, jednostavno ne može ništa verovati, jer oni imaju svoje zacrtane ciljeve koje ostvaruju, na ovaj ili na onaj način. Prema tome, ovo je samo jedno od mnogobrojnih prodavanja magle od strane predstavnika NATO-a i ne treba nasedati na njih, nego treba jednostavno ići onako kao je Republika Srpska zacrtala — svojim pravcem uz poštovanje onoga o čemu je Skupština donela odluku“, uveren je naš sagovornik.Ministri spoljnih poslova NATO-a su odobrili 5. decembra prvi Godišnji nacionalni program, čime je BiH dobila ponudu za Akcioni plan za članstvo u NATO-u. Pritom, zeleno svetlo za aktivaciju MAP-a ne znači automatski i članstvo u NATO-u.Pompeo je pozvao članove Predsedništva Bosne i Hercegovine da prihvate Nacionalni godišnji program, koji je NATO omogućio nedavnom odlukom o MAP-u. On je naveo da je približavanje Bosne i Hercegovine NATO-u „jasno naglašeno u aktuelnoj Strategiji spoljne politike BiH i da razume da postoji zabrinutost unutar Predsedništva BiH da bi veći stepen saradnje sa Alijansom mogao imati uticaja na odnose sa susedima“.MAP predstavlja program pomoći, praktične podrške i konsultacija namenjen pripremama zemalja za članstvo u NATO-u. Reforme i pripreme uključuju pet oblasti: političku i ekonomsku, odbrambenu i vojnu, finansijsku, bezbednosnu i pravna pitanja.(Sputnjik)