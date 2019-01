Z. Uskoković | 07. januar 2019. 11:19 | Komentara: 0

Rekordan broj vernika okupio se na tradicionalnom paljenju badnjaka ispred Hrama Svetog Jovana Krstitelja u Končarevu kraj Jagodine, čiji je ktitor Dragan Marković Palma sa porodicom. Nakon liturgije i paljenja badnjaka, predsednik Jedinstvene Srbije i Skupštine grada Jagodine obratio se prisutnima.- Ove godine u porti Hrama Svetog Jovana Krstitelja u Končarevu zapalili smo najveći badnjak u Srbiji. Pored toga, ove badnje večeri okupio se najveći broj vernika, meštana Končareva i njihovih gostiju i to su dva rekorda. „Najveci badnjak jer je Končarevo najpoznatije selo u celom svetu. Za Srbiju svi znaju, kao i za Đokovića i za Končarevo" rekao je Dragan Marković Palma. "Prošle, 2018. godine u Jagodini je rođeno 100 dece više nego prethodne godine. Još pre 12 godina napravili smo program kako da stimulišemo porodice da dobijaju više dece I rezultati su vidljivi. Od 20.januara ove godine, svi građani Jagodine imaće besplatan prevoz na teritoriji grada Jagodine - kazao je Marković."Nikada nije bila veća stabilnost u Srbiji nego poslednjih pet, šest godina i ekonomska i politička. Ali kosovski Albanci imaju mentore koji im govore šta treba da rade i da ne poštuju ono što su potpisali sa Srbijom. Srbija treba da napravi kompromis kada je u pitanju rešavanje problema Kosova I Metohije. Mi ne možemo da napravimo kompromis u kome ćemo izgubiti sve, kompromis se svuda pravi i u porodici i u poslu i trebalo bi napraviti kompromis i kada je Kosovo u pitanju. Bezbednost Srba na Kosovu mora biti na visokom nivou. Danas su Srbima zabranili da idu u svoju crkvu u Đakovici. To nema nigde u svetu da se nekome zabranjuje da dođe u svoju crkvu na verski praznik. Siguran sam da će ono što će uraditi predsednik Srbije Aleksandar Vučić i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić biti korisno za Srbiju i srpski narod.Hvala njegovoj svetosti patrijarhu Irineju, koji podržava svoju državu i svoj narod. Hvala i vladiki šumadijskom Jovanu, koji je dao saglasnost da moja slika ne bude u crkvi, jer političarima nije mesto među svecima. Sveci su večni, a politicari prolazni.Ko ne veruje u Boga sa njim nešto nije u redu. Boriću se da u crkvu ulaze porodični ljudi, da se deca rađaju i krste. Nikada neću podržati istopolne brakove i usvajanje dece od strane takvih osoba i da se u crkvi venčaju dva muškarca ili dve žene. Porodica je svetinja. Ove godine ćemo obići nekoliko evropskih gradova. Već sam zakazao sastanak sa srpskim studentima koji studiraju u Beču, da ih pozovem da se nakon završenih studija vrate u svoju zemlju Srbiju. Sposobni ljudi, menadžeri moraju da imaju visoke plate. Tako možemo da utičemo na to da mladi svet ne odlazi u inostranstvo, da zaustavimo odlazak lekara, medicinskog osoblja.Pomirite se sa onima sa kojima ste se posvadali, praštajte, Božic nam stiže. Zaboravimo sve što je bilo loše" poručio je predsednik Jedinstvene Srbije i Skupštine grada Jagodine.