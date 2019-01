V. N. | 05. januar 2019. 06:50 |

PRIŠTINA ne želi komromis sa Beogradom i to je glavni problem, a Amerika, ako želi da do dogovora uopšte dođe, mora da pritisne Prištinu. Kako je, za "Novosti", izjavio šef diplomatije Ivica Dačić, on je ovu poruku preneo državnom sekretaru SAD Majku Pompeu sa kojim se sreo na inauguraciji brazilskog predsednika Žaira Bolsonara u Braziliji prvog dana nove godine.

Pročitajte još - Dačić: Nisam pristalica vanrednih izbora

Srpski ministar je Pompea upoznao sa trenutnim stanjem u dijalogu koji je zapao u krizu posle uvođenja enormnih taksa na srpsku robu i pozvao ga da poseti Srbiju.

Američki državni sekretar, inače, pozvao je kosovske vlasti da ukinu takse za robu iz Srbije i BiH krajem novembra, a prilikom razgovora sa predsednikom privremenih institucija u Prištini Hašimom Tačijem on je pozvao Kosovo da iskoristi jedinstvenu priliku da postigne "istorijski dogovor o normalizaciji odnosa sa Srbijom u okviru dijaloga pod okriljem EU".