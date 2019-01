D. R. Đorđević | 04. januar 2019. 21:54 | Komentara: 0

NAJAVLjENO otvaranje granice Albanije prema "Kosovu", koje sa sobom nosi opasnost od konačne realizacije projekta tzv. velike Albanije, a što bi značilo i kidanje delova okolnih država, po prirodi stvari trebalo bi da zabrine i Skoplje, ali kod makedonskog premijera Zorana Zaeva ova najava nije naišla na negativan eho.

Naprotiv, Zaev je komentarišući izjavu albanskog premijera Edija Rame, da osim granice sa Kosovom želi da otvori i međe sa Makedonijom, Crnom Gorom i Grčkom, rekao da bi on učinio isto, jer bi to, kako je ocenio, donelo korist regionu. U Raminim rečima Zaev prepoznaje ekonomske benefite i ubrzanje protoka robe i ljudi. Na pitanje Zaevu zašto nije pomenuo i otvaranje granice sa Srbijom i Bugarskom, on je odgovorio da "prateći primer EU, kao zemlje kandidati za učlanjenje, treba da kreiramo uslove za institucionalnu povezanost i međusobno poverenje", kao i da "krećući se u smeru ka evrointegracijskim procesima, očekujemo da neće postojati granice između zemalja regiona".

Istoričar Nemanja Starović kaže, za "Novosti", da izjava makedonskog premijera Zorana Zaeva nimalo ne iznenađuje, imajući u vidu to da je njegova koalicija upravo i formirana na bazi tzv. Tiranske platforme, koja u sebi sadrži velikoalbanske pretenzije.

- Sa druge strane, kad se rušenje carinskih barijera na Balkanu pravda evropskim principima slobodnog protoka ljudi i robe, do izražaja dolazi strašno licemerje onih koji u isto vreme podržavaju dizanje neprobojnog bedema za srpske proizvode na administrativnoj liniji sa KiM, preteći pritom Srbima sa obe strane Drine da ni ne pomišljaju o bilo kakvoj relaksaciji graničnog režima između Srbije i Republike Srpske - kaže Starović.

Ministar trgovine Rasim Ljajić ocenio da je reč o političkoj aktivnosti koja pokušava da se predstavi kao ekonomska, ne bi li se zaobišle političke reakcije. Prema mišljenju Ljajića, Rama izjavama o otvaranju granica, pre svega, šalje poruku EU da će se, ako se ne ubrza proces pridruživanja Albanije, okrenuti alternativi, a to je okupljanje svih Albanaca pod jedan državno-pravni i politički krov.

Premijerka Ana Brnabić izjavila je da su Beograd i Priština sve dalje od postizanja kompromisa pre svega zbog taksa uvedenih na srpsku robu, zbog formiranja vojske Kosova, ali i najave brisanja granica između "Kosova" i Albanije.



Rama i Tači Instagram



ŽELE GODINU "SVIH ALBANACA"

ALBANSKI premijer Edi Rama i predsednik privremenih institucija u Prištini Hašim Tači sastali su se u Tirani, što je njihov prvi sastanak od početka godine:

- Neka ovo bude godina Albanije, Kosova i svih Albanaca, napisao je Rama, uz fotografiju objavljenu na "Instagramu".