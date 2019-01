S. M. | 04. januar 2019. 15:55 |

KAD god ima slobodnog vremena, predsedavajući Predsedništva BiH Milorad Dodik svu pažnju posveti unucima. A ima ih šestoro. Često neko od mališana prenoći u dedinoj kući, pa se tada uvek dogodi neka anegdota. Tako je nedavno na noćenje došao unuk Balša, a Dodik nam je ispričao njihov jutarnji razgovor:

- I ujutro, ja se brijem, a on me gleda šta radim i prati kako se spremam. Kada sam krenuo da izađem, on mi kaže: "Gde ćeš ti?" Rekoh mu da idem na posao. Na to će Balša odlučno: "Ma, kakav posao, zar ne vidiš da sam ja došao!"