02. januar 2019.

“Brisanje granica između takozvanog nezavisnog Kosova i Republike Albanije, koje su pokrenuli premijer Albanije Edi Rama i takozvani premijer takozvanog nezavisnog Kosova Ramuš Haradinaj je direktan napad na Republiku Srbiju i pošto se radi o stvaranju Velike Albanije, to je i napad na Crnu Goru, Makedoniju i Grčku i konačno na Evropsku uniju. Edi Rama to radi jer je suočen sa velikim problemima u svojoj državi, a Ramuš Haradinaj je budući klijent Specijalnog suda za ratne zločine pripadnika OVK. I Rama i Haradinaj pokušavaju da pridobijanjem albanskih nacionalista i terorista sa obe strane Prokletija, politički opstanu, odnosno Haradinaj da ostane na slobodi, mada je to nemoguće”, ocenio je predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma.“Evropska unija na stvaranje Velike Albanije može da ima samo jedan odgovor, a to je prekid svih odnosa sa Tiranom i privremenim institucijama u Prištini, jer sve drugo je neozbiljno i liči na podržavanje stvaranja velike Albanije. Očekujem da se što pre oglase Crna Gora, Grčka i BJR Makedonija, jer je Velika Albanija napad i na njih. U Skoplju treba da se samo sete slučaja “Kumanovo” i terorističkog napada 2015. godine, što je bio početak onoga što se danas stvara. Ramu i Haradinaja ne interesuje Evropska unija. već samo Velika Albanija i to svi znaju i u Prištini i u Tirani, samo još u Briselu, Podgorici, Skoplju i Atini da prevedu sa albanskog na njihove jezike to što rade Edi Rama i Ramuš Haradinaj” , kaže Marković. “Zapad je ćutao na Ramine verbalne provokacije, ćutao je i kada je spušten dron sa zastavom Velike Albanije na stadion JNA u Beogradu tokom fudbalske utakmice Srbije i Albanije, nije konkretno reagovao ni na uvođenje suludih taksi od 100 odsto na robu iz Srbije i BiH i na formiranje Vojske Kosova. Pitam EU da li time što ćute, žmure i prave se da ne čuju ratnohuškačke poruke albanskih i kosovskih političara pretstavlja prećutno odobravanje realizacije projekta stvaranja Velike Albanije, izjavio je predsednik Jedinstvene Srbije.