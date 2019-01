Tanjug | 01. januar 2019. 16:15 | Komentara: 0

"Na tom putu svi zajedno moramo da uradimo još mnogo toga, ali je jedan pozitivan i istorijski izuzetno važan proces konačno pokrenut i potpuno sam uveren da niko i ništa neće moći da ga zaustavi", rekao je predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović u intervjuu za portal Pink.rs.





"Pored niza velikih projekata koji prevazilaze pokrajinske okvire i koje smo realizovali zajedno sa Vladom Srbije, u svih 45 lokalnih samouprava u AP Vojvodini podržali smo više stotina za njih životno važnih projekata u oblastima privrede, zdravstva, školstva, socijalne zaštite i gotovo svi su realizovani", dodao je Mirović.





Predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović izjavio je da je Vojvodina definitivno, ponovo na putu razvoja i povratka na mesto koje joj pripada - lidera i pokretača sveukupnog razvoja Republike Srbije.On je najavio da će najviše pažnje i sredstava pokrajinskog budžeta za 2019. biti usmereno u kapitalna ulaganja u privredu, poljoprivredu, nastavak revitalizacije zdravstvenog sistema...Sumirajući rezultate u 2018. on je rekao da je praktično realizovano sve što je i obećano i da je zadovoljan učinkom Pokrajinske vlade u protekloj godini.On je naveo da je to direktno uticalo na kvalitet života građana u svakom delu pokrajine.Upitan na koji projekat Pokrajinske vlade je najponosniji, on je rekao da je to završetak novog Žeželjevog mosta preko Dunava kod Novog Sada."Posle 18 godina besmislenog odlaganja da se taj problem reši, pokrenuli smo gradnju nove zgrade Radio-Televizije Vojvodine koja odlično napreduje i već naredne godine iz nje će biti emitovan televizijski signal", istakao je Mirović.Takođe, važno je, kaže, i sto da je obezbeđen i efikaksan nastavak radova na novoj zgradi Narodnog pozorišta u Subotici, a pokrenuta je i revitalizacija praktično celokupnog zdravstvenog sistema u pokrajini, u okviru čega se, uz ostalo, završava potpuna obnova internističkog odeljenja Opšte bolnice u Pančevu."Sredinom 2016. u celoj pokrajini imali smo samo jednu funkcionalnu angio salu, a sada ih je šest, čime smo dostigli evropski standard od jedne angio sale na 300.000 stanovnika, što je omogućilo bržu i efikasniju pomoć obolelima od kardiovaskularnih bolesti koje su, i kod nas, najčešći uzrok smrtnosti, kao i eliminaciju lista čekanja za kateterizaciju", istakao je.Važnim projektom ocenio je i izgradnju nove zgrade Zavoda za hitnu pomoć.On je istakao da je vrednost pokrajinskog budžeta za 2019. godinu 74,4 milijarde dinara, od čega će 26 odsto, odnosno više od jedne četvrtine, biti usmereno u kapitalna ulaganja u privredu, poljoprivredu, u nastavak revitalizacije zdravstvenog sistema i druge oblasti.