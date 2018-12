Novosti online | 31. decembar 2018. 15:32 |

Nije bilo moguće da Srbija ide napred, dok je Đilas na vlasti, jer da bi svojim kompanijama nagurao pola milijarde evra, minimalna plata je morala da bude svega 160 evra. Da bi svojim kompanijama nagurao pola milijarde evra, moralo je da bude otpušteno 500.000 ljudi. Da bi svojim kompanijama nagurao pola milijarde evra, morali su da se prave dugovi i trudnicama i penzionerima u Beogradu, a sam grad da se zaduži za više od milijardu evra! Ni za koga u Đilasovoj Srbiji nije bilo ni šanse, ni budućnosti, osim za njega. Da bi on živeo lepo, cela Srbija je morala da siromaši i propada, istakao je Jovanov.





Mirković: Đilas bi neistinama da prikupi političke poene

Poznato je da onaj ko krade, taj i laže, što znači da onaj ko mnogo krade, kao recimo tajkun Dragan Đilas, koji je od naroda oteo pola milijarde evra i prebacio te pare svojim kompanijama, onda mora mnogo i da laže, izjavio je potpredsednik Glavnog odbora SNS Milenko Jovanov.A nema šta drugo, nego da laže, jer, iako je bahata, lažljiva bitanga, nije lud da kaže istinu kako je narod i Srbiju doveo do prosjačkog štapa, dok se bogatio i otimao i da bi ponovo isto radio, samo kada bi bio u prilici. Zato izmišlja i laže, namerno prećutkujući činjenicu da je danas prosečna plata u Srbiji 450 evra, a da je u njegovo vreme bila 320, kazao je on.I sada, kada je ponestalo narodnih para i kada se vidi da bahati tajkun nije ni blizu onako „sposoban“ kao što je bio dok je imao državne funkcije, dok je postavljao poslušnike po javnim preduzećima i dok su mu lopatama tovarili pare u džepove, opet bi da se nekako navali Srbiji i narodu na grbaču. Da opet pljačka i otima. Da opet krade i bogati se, a da narod opet ili dobija otkaze, ili radi za minimalac 160 evra, dok on trpa u džepove pola milijarde evra. Ali, na sreću, to vreme je prošlo. Srbija se razvija i napreduje, kao i svaki organizam koji se otarasi parazita i štetočina, zaključio je Jovanov.