ŠEF diplomatije Ivica Dačić upamtiće odlazeću godinu bar po dva "rekorda": broj zemalja koje su povukle priznavanje Kosova porastao je na 12 i probio je granicu od milion kilometara koje je prešao u mandatu ministra spoljnih poslova, obilazeći najuticajnije, ali i najudaljenije države sveta u borbi za srpske nacionalne interese.

Dok nekoliko dana uoči ulaska u 2019. razgovaramo u njegovom kabinetu, u kom vlada "kreativni haos" od dokumentacije, ali i gde je pregršt prazničnih poklona koje je dobio od kolega iz inostranstva, Dačić sumira proteklu godinu: išao je u 44 posete i ugostio 29 svetskih zvaničnika, a u diplomatskom tefteru ubeležio je tačno 1.024.338 pređenih kilometara, što znači da je kao ministar čak 80 puta obišao planetu. I od 2019, u kojoj će, inače, obeležiti čak tri decenije bavljenja politikom, očekuje mnogo.

Najavljuje i nova povlačenja priznavanja Kosova, ali ne želi da otkriva o kojim zemljama je reč. Uveren je da će broj onih koji podržavaju Prištinu pasti ispod 100. Na pitanje šta bi za Novu godinu poklonio Bedžetu Pacoliju, kaže:

- Možda upravo kolekciju diplomatskih nota kojima nas 12 država obaveštava da povlače priznavanje Kosova. On svaki put govori da je reč o našoj izmišljotini, pa da u novu godinu uđe malo bolje pripremljen za nove note sa sličnim sadržajem.

Priznaje da neće odustati od, kako mu kritičari zameraju, "song diplomatije", a ukoliko bude prilike da zapeva ruskom predsedniku Vladimiru Putinu, koji stiže u posetu 17. januara, već ima spreman repertoar:

- Posete predsednika Putina su uglavnom kratke i nema mnogo prilika za neku opušteniju atmosferu. Inače, i on voli da peva, a moj izbor bi bio, po meni najlepša ruska pesma "Podmoskovske večeri" i, naravno, "Kaljinka".





Dačić kaže da je čuvena "Kaljinka" obavezni deo njegovog "diplomatskog repertoara", da je tu pesmu pevao ne samo Rusima, već i mnogim Evropljanima i Amerikancima i da su svi uživali i aplaudirali.

- Gostima volim da otpevam i "Santa Lučiju" i "Mi mu timonis", grčku pesmu koja govori o ljubavi srpskog vojnika i Grkinje. Neko je prevodi "Ne plačite oči moje".

Otkriva da se njegov neuobičajeni diplomatski stil pročuo nadaleko, pa su ga tako domaćini u Vijetnamu dočekali s jednom od njegovih omiljenih pesama - "Miljacka":

EGZOTIKA Dar iz Afrike

- Inače, jelo koje su u jednom vijetnamskom restoranu spremili samo za mene, od tada je na stalnom meniju i zove se "ministrov ručak". Kada nekog ugostite dobro, pokažete mu svu pažnju, to se ceni i mnogo puta uzvrati. Tako je, na primer, ministar iz Burundija insistirao da me ugosti u svojoj kući, gde je hranu lično pripremala njegova majka. Poslužili su me pohovanim bananama i kamiljim mesom.





U afričkim zemljama imao je prilike da bude poslužen najegzotičnijom hranom, od krokodilovog do zebrinog mesa, čiji, priznaje, nije ljubitelj:

- Zato u avionu uvek imam znatne količine čipsa, ako negde ostanem gladan - kaže kroz osmeh Dačić.

Priča i da mu od kolega iz inostranstva najviše "leži" ruski šef diplomatije Sergej Lavrov, ali dodaje i da je u svakodnevnom kontaktu sa ministrima spoljnih poslova raznih država i da sa mnogima od njih ima prijateljski odnos:

- Negujem ta prijateljstva, jer znam da su dobri lični kontakti neophodni u poslu koji obavljam, a ponekad mogu da budu i presudni.

Za razliku od velikih očekivanja u povlačenju priznavanja, Dačić nije toliki optimista kada je reč o postizanju rešenja za kosovski čvor u 2019.

- Ja sam prvi koji bi voleo da dođemo do rešenja, ali danas niko ne može da tvrdi da ćemo ga imati u godini pred nama. Briselski dijalog već mesecima je zaustavljen, ali to ne znači da se rešenje ne traži, da nema komunikacije. Za nas je važno da smo potpuno uključeni u sve razgovore, da ništa ne prolazi mimo nas i da ništa ne može biti dogovoreno bez Srbije. Takvu poziciju nismo imali do pre pet-šest godina, za to smo se izborili.

Prema Dačićevim rečima, nije bilo nikakvog zahteva za promenu formata pregovora ili učesnika u dijalogu. Tvrdi da Srbija nema ništa protiv angažmana SAD, jer je njihov uticaj ogroman i u konačnom rešenju nemoguće je zaobići Ameriku, niti Beograd to želi. Ali Srbija bi volela da vidi i učešće drugih velikih sila u ovom procesu, pre svega Rusije i Kine.

- Ako se govori o tome da smo ušli u finalnu fazu i da će se ona odvijati tokom iduće godine, ja samo sa sigurnošću mogu da kažem da će se Srbija pitati oko svakog rešenja i da će se boriti za svoje interese.





Na pitanje ko su nam najiskreniji prijatelji u EU, a ko stalno igra "prljavo", Dačić kaže:

- Španija, Grčka, Rumunija, Kipar i Slovačka daju veliku podršku Srbiji da zaštiti svoj najvažniji interes, i mi ih zato smatramo velikim prijateljima. Naravno, razgovaramo i bliski smo i sa ostalim članicama EU, želimo da sa svima imamo otvoren odnos i da nas uvažavaju kao ozbiljnu, demokratsku zemlju, koja ima svoje interese za koje se uporno bori.

I pored često nefer odnosa EU prema nama, Dačić kaže da nikad nije došao u situaciju da, recimo, Vučiću kaže - Mislim da je sad dosta, EU više ne treba da bude naš ključni spoljnopolitički cilj:

- Ništa se tu nije promenilo, duboko verujemo da Srbija treba da postane članica EU zato što tu pripadamo i geografski i kulturno, i politički i ekonomski. EU jeste u krizi, ali ona se neće raspasti, niti će prestati da bude poželjno mesto za život. Ma koliko da smo ljuti na EU, na to što često nema sluha za naše probleme, kao što je na primer slučaj sa prištinskim taksama na robu iz centralne Srbije, ona je i dalje naš cilj.

KURC PROŠAO GORE OD ŠTRAHEA

VELIKU buru podigle su Dačićevi komentari o politici austrijskog kancelara Sebastijana Kurca i vicekancelara Hajnca Kristijana Štrahea kada se glasalo o članstvu Prištine u Interpolu:

- Čuo sam da je Štrahe komentarisao da je bolje prošao nego Sebastijan u mojim kritikama. Nisam se sreo sa Štraheom, ali budite bez brige, kad se vidimo, ponoviću mu ono što sam već javno poručio, a to je da je prevario i Srbiju i Srbe u Austriji kada je najpre obećao da će biti protiv ulaska Kosova u Inerpol, a onda su učinili suprotno.





BAKLAVE OD ERDOGANA

IZ gomile poklona koji su "okupirali" njegov kabinet, Dačić izdvaja jednu kutiju:

- Ovo su baklave iz Turske. Kada sam se jednom prilikom video sa predsednikom Redžepom Tajipom Erdoganom, požalio sam se, u šali, da sam usred Turske a niko da me posluži baklavama. I od tada mi svake godine stižu na kabinet.