PRIŠTINA planira da krajem marta izbriše granice sa Albanijom i da zatim ukine takse prema centralnoj Srbiji i kaže da je spremna da razgovara, ali sa drugačije pozicije - ujedinjenog Kosova i Albanije.

Ovako predsednik Vučić vidi poslednje poteze vlasti u Prištini i izjavu Ramuša Haradinaja da granica Kosova prema Albaniji više ne postoji. Haradinaj je najavio da će u martu ući u drugu fazu potpunog uklanjanja granice između Kosova i Albanije, na osnovu šengenskih principa.

Vučić smatra da je reč o pokušaju Albanaca da celu međunarodnu zajednicu dovedu do svršenog čina:

- Čini mi se da sada ljudi u svetu počinju da dobijaju informacije o tome, ali ne razumem kako je nekome dozvoljeno da to radi. Da smo mi uradili i deseti deo toga, reakcije bi bile burne. Vidim koliko smeta snažna Srbija. Kada pogledam one u Hrvatskoj, to je nadrealno šta oni pišu i govore, nema veze sa realnošću. Ali nemate šta da se ljutite na to. Njima ne odgovara jaka Srbija i želeli bi da je vide slabu, kao doskora.

Prema predsednikom rečima, za Srbiju je najvažnije da garantuje sigurnost ljudi na KiM, da imaju plate i da žive bezbedno. On je kazao da su međunarodnoj zajednici i ranije ukazivali na takav scenario, ali da je izostala reakcija:

- Kad god se obratimo nekom i zatražimo reakciju, odgovor je: "Baš smo iznenađeni, nismo videli to poslednje na šta ukazujete, pokušaćemo da reagujemo u skladu sa mogućnostima i kapacitetima", a posle toga dobijete jedno veliko ništa.

JEREMIĆ GOVORI O SEBI NA molbu da prokomentariše izjavu Vuka Jeremića, koji je za njega rekao da govori iracionalno jer je "vidno narušenog zdravlja", Vučić je rekao - "hvala mu na tome": - To najbolje govori o moralu čoveka koji je to izgovorio. Ljudi neretko o sebi najbolje govore opisujući druge.

Šef Biroa za koordinaciju službi bezbednosti i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović kazao je da najava ukidanja granice između Kosova i Albanije ugrožava regionalnu stabilnost i prava Srba u južnoj pokrajini.

Haradinajeva izjava, kako kaže premijerka Ana Brnabić, još jedan je udar na regionalnu stabilnost:

- Očekujemo reakciju međunarodne zajednice. To je kršenje ne samo međunarodnog sporazuma, već svih međunarodnih standarda i normi.









Ministar odbrane Aleksandar Vulin podseća da su granice Albanije prema KiM poslednji put otvorene 1998. što je, kako kaže, bila posledica pobune i masovne pljačke oružja koje je završilo u rukama OVK:

- Sada se ukida granična kontrola u trenutku kada se formira paravojska na Kosovu. Kao što droga iz Albanije ne ubija samo decu na Balkanu, već i u čitavoj Evropi, tako će velika Albanija izazvati sukobe sa svima koji su na njenom putu, a ne samo sa Srbima.

I potpredsednik Srpske liste Igor Simić kaže da su predstavici Srba, kao i Beograd, očekivali takav potez Prištine i Tirane na kraju godine:

- Kako je godina počela, tako se i završava. Serijom različitih pritisaka i aktivnosti koje su usmerene na otežavanje života Srbima na Kosovu, uz apsolutno ćutanje međunarodne zajednice. Oni koji je trebalo da prvi podignu glas po tom pitanju jesu oni koji su garanti Rezolucije 1244, a to su pre svega Brisel i Vašington - rekao je Simić.





Prema njegovim rečima, albanski predstavnici u Prištini ništa ne rade na svoju ruku već uz blagonaklonost i podršku međunarodnih predstavnika.

Predsedavajući Predsedništva BiH Milorad Dodik rekao je da je, sada kada imamo situaciju u kojoj se briše granica Kosova sa Albanijom, jasno da je pitanje Kosova nemoguće odvojiti od stanja u Bosni i Hercegovini.





AKO HOĆE IZBORE, DOBIĆE IH

KOMENTARIŠUĆI različite informacije o broju učesnika opozicionih protesta, Vučić je rekao da mu se čini da to može i egzaktno da se prebroji, ali da to nekima ne odgovara:

- Ali, nije to suština. Suština dolazi na izborima, kada ljudi glasaju za programe i planove. Ako hoće izbore - imaju izbore, ako neće, i to je dobro, to znači šetnja i protesti i to uvek podržavam.