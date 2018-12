Tanjug | 30. decembar 2018. 13:10 | Komentara: 0

"Vidim koliko smeta snažna Srbija. Kada pogledam one u Hrvatskoj, to je nadrealno šta oni pišu i govore, nema veze sa realnošću. Ali razumete zašto to rade jer nekima od njih ne odgovara jaka Srbija, želeli bi da je vide slabu kao do skora. Nemate šta da se ljutite na to", objasnio je on.





Ukazao je da on ni nije očekivao nekakvu reakciju.









U SRBIJI NIKO NIKADA NEĆE NIKOGA "VRTETI NA RAŽNjU"



Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najoštrije je osudio pretnje koje se upućuju bilo kome zbog toga što drugačije misli i poručio da se on bori za Srbiju demokratije, a ne Srbiju u kojoj "ćete nekog da vrtite na ražnju".



Na pitanje novinara kako gleda na atmosferu koja se kreira u društvu u poslednje vreme, uključujući skidanje nekih emisija sa programa, privođenje novinara, Vučić je uzvratio kontrapitanjem: "Koji je novinar priveden, onaj koji je pretio (Vladimiru) Đukanoviću da će ga vrteti na ražnju?"



"Mislite da je to lep govor, mislite da je to u redu? Da li je to demokratja, to je to za šta se zalažete - ''fašitički vepru na ražnju ćeš se peći'' ", upitao je on.







Dodao je da se novinar koji je to pisao na Tviteru nije predstavio kao novinar već pod lažnim imenom jer, kako je primetio, "tako to rade junaci u Srbiji".



Vučić kaže da tako nešto najoštrije osuđuje, a da je na policiji da radi svoj posao, jer, poručio je, niko u Srbiji nikoga neće da "vrti na ražnju".



Kako kaže, privedeni su svi koji su pretili Tanji Vojtehovski i bilo kom drugom, uglavnom onima koji kritikuju vlast, dok oni koji su pretili Barbari Životić nisu, dodajući da ne zna zašto je to tako i da verovatno postoji neki razlog.



"A da nekog vrtite na ražnju u Srbiji, to nije Srbija za koju se zalažem, u Srbiji koju ja vodim niko nikada neće vrteti nikoga na ražnju niti se hvaliti kako je to bogougodno delo", kazao je Vučić.



Prema njegovim rečima, takva Srbija nikad neće pobediti, nego Srbija pristojnih, odgovornih, koji vole ovu zemlju.



Na pitanje novinara kada je to tačno opozicija od njega tražila raspisivanje izbora, on kaže:



"Pa, ja im nudim. Računam da kada su tako moćni i snažni da žele izbore, to je valjda prirodni zahtev opozicije da hoće izbore, ne mislite valjda da treba da postoji neko drugo mesto gde ljudi treba da broje svoje ideje, programe , planove...", rekao je Vučić.



Poželevši svima srećnu Novu godinu, rekao je da bi u sledećoj godini želeo da čuje više argumenata.



"Ja bih voleo da čujem argumente da su ti tajkuni Đilas, Jeremić i ostali obezbedili ras od 5,5 odsto a ne od minus 3,1 ali kad čujem argument - okretaćemo vas na ražnju - onda mi je sve jašno i kakvi su argumenti i kakvi su oni koji ih zastupaju", rekao je on.





VUČIĆ: NEKA SVI GOVORE ŠTA HOĆE, A NAROD NIJE ĆORAV, SVE RAZUME





Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je osudio danas to što su pojedini mediji izloženi napadima od strane opozicije, jer govore istinu o broju učesnika protesta.



Na pitanje kako komentariše to što BIRN i pojedine nevladine organizacije iznose "neistinite informacije po pitanju broja učesnika protesta u Beogradu i da zbog toga pojedini mediji kada kažu da je demontranata mnogo manje dolaze u situaciju da budu linčovani", Vučić je rekao da su "linčovani baš zato što govore nešto što se nije svidelo onima koji bi da nametnu svoju istinu".



"Samo pustite neka svi govore šta hoće, a nije narod ćorav, sve vidi i razume. Nemam apsolutno ništa protiv toga da svako govori šta mu je volja i želja. Jedino, čini mi se da može i egzaktno da se preboroji koliko ih je na protestu, ali to nekima ne odgovora. Ali, ne mislim da je to suština", poručio je.



Kaže da suština dolazi na izborima, kada ljudi glasaju za programe i planove.



"Ako hoće izbore - imaju izbore, ako neće, takođe, i to je dobro, to znači šetnja i protesti i to uvek podržavam", kazao je Vučić.



Upitan da prokomentariše to što je Vuk Jeremić za njega rekao da "govori iracionalno, jer je vidno narušenog zdravlja", Vučić je kratko rekao - hvala mu na tome.



"Vidno narušneog zdravlja u redu, to najbolje govori o moralu čoveka koji je to izgovorio. Ljudi neretko o sebi najbolje govore, nego opisujući druge", zaključio je.















Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ukazao je danas, povodom izjave Ramuša Haradinaja da nestaju granice između Kosova i Albanije, da će Albanci pokušati da celu međunarodnu zajednicu dovedu do svršenog čina."Meni je jasno da će oni da grade svoj plan. Kada krajem marta budu izbrisali granice tada će ukinuti takse prema centralnoj Srbiji i reći da su spremni da razgovaraju, ali sa drugačije pozicije, ujedinjenog Kosova i Albanije", kazao je Vučić u izjavi novinarima.Objasnio je da će Albanci nastaviti po fazama da rade i da se radi o nečemu na šta je Beograd upozoravao ranije.Ukazao je da mu se čini da sada ljudi u svetu počinju da dobijaju informacije o tome, ali ne razume kako je to nekom dozvoljeno da radi, jer bi da smo mi uradili i deseti deo toga bila burna reakcija.Naglasio je da je za nas najvažnije da garantujemo sigurnost i bezebdnosti ljudi na KIM, da imaju plate i žive bezbedno.Rekao je i da aktuelno stanje stvara velike probleme i da je neophodno da se vlasti bame s tim, i ne mogu da se bave šetnjama, već poslom.Na pitanje da li je kontaktirao svetske lidere u vezi aktivnosti Albanaca Vučić je upitao direktora Kancelarije za KiM Marka Ðurića da li se seća koliko je samo u poslednja dva tri dana ukazivano na to."Kada god pozovete dobijete uvek isti odgovor. Koga god dobijemo od velike zapadnoevrospke politike, ali i sveukupne zapadnjačke politike, i kažete koja će vaša reakcija da bude odgovor je: ''baš smo iznenađeni, nismo videli to poslednje na šta nam ukazjujete. Hvala što ste nas obavestili, reagovaćemo u skladu sa svojim mogućnostima i kapacitetima''. Posle toga najčešće dobijete jedno veliko ništa", rekao je on."Zamislite da mi to radimo sa RS. Pre neki dan neki su govorili da pravim rat sa Dodikom protiv nekog. Kada sam to radio, osim da što nisam dozvoljao da Srbija bude ponižena. Očigledno za neke ljude ne postoji i nikada Srbija ne može da bude toliko mala koliko se oni nje plaše da bude uspravna, ponosita i normalna zemlja", rekao je on.Istakao je da ćemo nastaviti da čuvamo svoju zemlju, da se za nju borimo i za budućnost naše zemlje i dece.Izrazio je nadu da će iduće godine biti više dece u Srbiji nego ove.Na zahvalnost novinarke televizije Most za uključenje novinara na KiM u isplatu kosovskog dodatka, Vučić je kazao da je to obaveza naše države."Vi ste uvek na KiM gde god da se nešto teško desi. Od vas čujemo šta se događa na KiM i to je naša obaveza", rekao je on.