Novosti online | 30. decembar 2018. 11:32 | Komentara: 0

Agenti obaveštajne službe ŠIŠ u našoj zemlji dobili zadatak da prikupljaju informacije o vezama Beograda i Moskve. Cilj im je da izbace Rusiju iz pregovora Prištine i Beograda i nateraju Srbiju da prizna lažnu državu.





Najmanje 150 agenata albanske tajne službe ŠIŠ aktivno deluju u Srbiji i svi oni su dobili zadatak da prikupljaju poverljive informacije o vezama Beograda i Moskve.Ovaj podatak objavio je juče ruski portal 'Sputnjik', pozivajući se na izvore iz Kremlja bliske predsedniku Vladimiru Vladimiroviču Putinu. Glavni zadatak šiptarskih špijuna, tvrde u Moskvi, jeste da izbace Rusiju iz pregovora Prištine i Beograda i nateraju Srbiju da prizna lažnu državu Kosovo.Prema ovim navodima, albanska obaveštajna služba ŠIŠ dobila je od vlasti u Tirani direktivu da učini sve kako bi dijalog Beograda i Prištine doživeo 'kolaps' jer se procenjuje da je to jedini način da Srbija prizna lažnu državu. Kao preduslov za to zahteva se i 'totalna kompromitacija' odnosa Beograda i Moskve kako bi se Kremlj potpuno isključio iz 'kosovske priče'. Ruski 'Sputnjik' citira bivšeg operativca DB Božidara Spasića, koji navodi da glavna opasnost od delovanja agenata ŠIŠ proističe iz njihovih veza sa službama velikih NATO zemalja.- Na našoj teritoriji operiše 10 do 15 takozvanih rezidenata albanske službe ŠIŠ, koji na raspolaganju imaju po 10 do 15 agenata, što znači da u Srbiji deluje najmanje oko 150 albanskih agenata! Ti obaveštajci su bliski sa NATO službama, a glavni zadatak im je da pokušaju da kompromituju odnose Srbije i Rusije. Najviše ih zanima rad predsednika Vučića, veze sa zvaničnom Moskvom i posebno sa predsednikom Putinom. Zanima ih i koliko je stabilan politički položaj srpskog predsednika i mogu li kontrapropagandnim merama i drugim akcijama da ga oslabe - objašnjava Spasić, koji tvrdi da se politika Prištine uveliko koordinira sa radom agenata ŠIŠ u centralnoj Srbiji.- Političari u Prištini su upravo na osnovu obaveštajnog rada špijuna menjali stavove u briselskom dijalogu i razgovorima u UN. Nema nikakve sumnje da je njihov cilj kolaps u pregovorima Prištine i Beograda - upozorava Spasić.Bivši državni sekretar u MUP Vanja Vukić, komentarišući ove navode, podseća da Albance najviše boli odnos Rusije prema takozvanom nezavisnom Kosovu.- Moskva je jedan od najvećih kočničara formiranja 'velike Albanije'. Međutim, ne postoji tajna služba u svetu koja može da sazna nešto drugo, osim da je Rusija veliki i dosledni protivnik nezavisnosti Kosova i garant suvereniteta i teritorijalnog integriteta Srbije, kao i da je Putin prijatelj Srba, predsednika Vučića i šefa diplomatije Ivice Dačića. Albanija nema toliko špijuna koliko Srbija ima prijatelja u svetu... - podvlači Vukić.Miroslav Bjegović, dekan Fakulteta za bezbednost "Edukons", kaže da je cilj albanskih agenata urušavanje integriteta i suvereniteta Srbije.- Ipak, država Srbija dobro zna ko sve i kako radi na urušavanju njenih interesa i državnosti i uspeće da se izbori sa svim bezbednosnim pretnjama. Naravno, uz podršku saveznika, pre svega Rusije - naglašava Bjegović.Rade za NATO paktLjuban Karan, bivši potpukovnik KOS, potvrđuje da albanski ŠIŠ ima veliki broj špijuna u Srbiji, ali da su male šanse da oni dobiju bilo kakve 'kapitalne informacije'.- Veći problem i opasnost je u tome što su Albanci u obaveštajnom sistemu NATO pakta i što će im oni ustupiti eventualne informacije o Srbiji do kojih dođu - zaključuje Karan.