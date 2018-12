Tanjug | 27. decembar 2018. 13:37 > 13:53 | Komentara: 0

Ministar odbrane Aleksandar Vulin izjavio je danas da mu je žao što vidi da je u Crnoj Gori uspostavljena politika po kojoj sve što je antisrpsko i svako ko se borio protiv Srba, ima razloga da dobije spomenik i nagradu."Od toga da zabranjujete da se proslavlja Dan oslobođenja kada je srpska vojska donela slobodu, pa do toga da dižete spomenik onima koji su se aktivno borili protiv srpske vojske i Srba", rekao je Vulin odgovarajući na pitanje kako komentariše otkrivanje spomenika crnogorskim komitima od strane crnogorskog predsednika, Mila Đukanovića.Đukanović na taj način ne šalje poruku samo Srbiji, a Srbi su dobro razumeli tu poruku da se smatraju okupatorima i neprijateljima, već, navodi Vulin, šalje poruku i svojim građanima, trećini svojih građana koji žive u Crnoj Gori i govore za sebe da su Srbi, baštine baš tu kulturu i tradiciju protiv koje vi sada dižete spomenike i hvalite one koji su ubijali Srbe.Naravno, rekao je Vulin, ne očekujem da će se na ovome završiti, jer ako idete ovom politikom da nagrađujete svakoga ko se borio protiv Srba, Sekula Drljević mora uskoro dobiti spomenik."I on za svoj ogromni doprinos antisprskoj borbi mora da dobije spomenik. A pošto sam čuo gospodina Đukanovića da se poziva na Njegoša i da ga citira kako bi objasnio kako je i zašto podigao spomenik ljudima koji su se borili protiv ujedinjenja dva naroda i protiv Srbije i Srba, da ga podsetim još jedne sjajne Njegoševe rečenice 'Od Turčina gori poturica' ", poručio je ministar Vulin.Ministar odbrane Aleksandar Vulin, na pitanje novinara da prokomentariše izjavu Hašima Tačija da je Priština spremna za nastavak dijaloga iako je Srbija genocidna država, poručio je da "možete samo da se zgadite i nad onim koji to izgovara i nad onim što je izgovoreno"."Kada takvu izjavu da neko ko je osumnjičen za vađenje organa Srbima u Žutoj kući, kada to kaže neko ko je aktivno učestvovao u tome da se 220.000 Srba protera sa Kosova i Metohije i da se nikada ne vrate, kada vam to kaže neko ko aktivno učestvuje i u tome da se od dolaska međunarodne zajednice na prostor Kosova i Metohije do danas ubije više od 1.000 Srba i da nema nijednog jedinog osumnjičenog, odnosno osuđenog za tako nešto, kada vam to kaže neko ko ne zna da je u Starom gradskom streljano 16 Srba, kada vam to kaže neko ko se pravi da ne zna da je u vazduh dignut autobus sa Srbima i da je ubijen dvogodišnji Danilo Cokić, onda možete samo da se zgadite i nad onim koji to izgovara i nad onim što je izgovoreno i da pitate međunarodnu zajednicu dokle će moći da sluša da se tako nešto govori o Srbiji", rekao je Vulin.On je podsetio na pokušaje da se srpski narod okrivi i osudi kao genocidan, čak i na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, i da to nigde nije prošlo, pa čak ni u Haškom tribunalu."Jadna je ta slika gde Tači govori pred 30 poslanika, jer su ga čak i svi ostali njegovi poslanici bojkotovali. Važno je ko kaže, a ne šta se kaže. O Tačiju je sve ispričano. Na nama je da se borimo za položaj srpskog naroda i mi te gadosti i uvrede od komandanta braće Mazreku nemamo razloga čak ni da prihvatimo", zaključio je ministar odbrane.