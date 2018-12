Tanjug | 26. decembar 2018. 14:48 | Komentara: 0

BEOGRAD - Nesumnjivo je da Srbija značajno učestvuje u zajedničkoj spoljnoj i bezbednosnoj politici Evropske unije, izjavila je ministarka zadužena za evropske integracije Jadranka Joksimović i podsetila da naša zemlja tek do momenta punopravnog članstva mora u potpunosti uskladiti spoljnu politiku sa politikom EU.Joksimović je rekla da je Poglavlje 31, koje se odnosi na zajedničku spoljnu i bezbednosnu politiku EU, inače bilo jedno od najjednostavnijih poglavlja za države koje su ranije bili kandidati i da se uglavnom bez problema zatvaralo, ali da su se u međuvremenu situacija u EU zakomplikovala, ne samo zbog odnosa prema Rusiji već i migracija, viza, rasprava o evropskoj vojsci."Poglavlje 31 je dobilo političku konotaciju koju nije imalo ranije", podvukla je Joksimović na skupštinskom Odboru za evropske integracije. Navodeći da se to poglavlje između ostalog odnosi i na usklađivanje dokumenata sa globalnom strategijom EU, Joksimović je rekla da je Srbija, kao zemlja kandidat, prva država u regionu koja je počela da usklađuje svoje streteške dokumente o bezbednosti i odbrani sa globalnom strategijom EU.PROČITAJTE JOŠ -"Taj dokumet je na javnoj raspravi i do kraja prvog kvartala iduće godine trebalo bi da ga dobijemo", rekla je ministarka. Ona je istakla i da je Srbija prva u regionu, a osma u Evropi, po broju pripadnika vojske koji učestvuju u operacijama očuvanja globalnog mira, te da se unapređuje i sistem pripreme za civilne misije EU."Nesumnjivo je da Srbija na više frontova i u više ravni u najvećoj meri podržava zajedničku spoljno-bezednosnu politku EU", kazala je Joksimović i podsetila da, prema pregovaračkom okviru, Srbija do punog članstva u EU treba da postigne potpunu usklađenost sa zajedničkom spoljnom politikom.Srbija već više od četiri godine čeka na izveštaj o skriningu za Poglavlje 31, koji blokira nekoliko država članica, među njima, mahom zbog odnosa prema Rusiji, i Litvanija i druge baltičke zemlje, a ministarka Joksimović kaže da Brisel, za sada, ne planira izradu novog izveštaja.Ističe, međutim, da taj dokument, koji datira iz 2014. godine, na neki način mora biti ažuriran. Ona je navela da postoje očekivanja određenih država članica EU, imeđu ostalog i Litvanije i drugih baltičkih zemalja koje se rukovode sopstvenim interesima, iskustvom i istorijskim nasleđem, ali da je Srbija, sa svojim pozicijama, iskren i predvidiv partner. Istakla je i da postoji stalna komunikacija između Ministarstva spoljnih poslova i evropskih institucija i da Srbija na otvoren način predstavlja svoje pozicije iz poglavlja 31.