D. R. Đ. | 26. decembar 2018. 10:15 |

PISMO koje je sredinom meseca prvi čovek Amerike Donald Tramp uputio predsedniku Aleksandru Vučiću, a u kom poziva Beograd i Prištinu da što pre postignu dogovor o normalizaciji, nije na liniji odluka koje su se ticale Srbije, a koje su proteklih decenija donosili šefovi Bele kuće, Džordž Buš stariji i mlađi, kao i Bil Klinton, smatraju sagovornici "Novosti".

Predsednik privremenih institucija u Prištini Hašim Tači, međutim, tvrdi da je Trampovo pismo "četvrti istorijski momenat", a kao prethodne on je naveo: pismo Džordža Buša starijeg Slobodanu Miloševiću, zatim odluku predsednika SAD Bila Klintona da započne bombardovanje SRJ i Buša mlađeg uoči proglašenja nezavisnosti Kosova.

PROČITAJTE JOŠ - Tači: Trampova pisma isto što i bombardovanje Srbije

Bivši šef diplomatije Vladislav Jovanović kaže da tome što Tači priča ne treba pridavati važnost, jer činjenično stanje danas nije isto kao kada su se Beogradu obraćali drugi američki predsednici. Niti je, kako kaže, od velikih sila Amerika jedina interesno prisutna na Balkanu, kao što i Srbija nije usamljena i bespomoćna kao što je nekada bila.

PROČITAJTE JOŠ - CENIM VAŠE LIDERSTVO: Evo šta je Donald Tramp napisao predsedniku Vučiću (FOTO)

- Ovde nema paralele. Ovo nije nikakav nastavak pretnji Srbiji, a uostalom raniji predsednici nisu pozivali obe strane da dođu u Belu kuću. Razume se da Tači od Amerike očekuje sve najbolje jer je ona za njega i roditelj i zaštitnik, a to što on misli da će Tramp Beogradu da zavrće uši spada u ono: "što je babi milo, to joj se i snilo". SAD su trenutno u poziciji da se bore za Srbiju jer ako suviše budu išle protiv nas, mogle bi da nas otuđe i izgube u situaciji kada je međunarodna scena poprilično razuđena - kaže Jovanović.

Hašim Tači,foto Ap



VANREDNA SEDNICA U PRIŠTINI SKUPŠTINA u Prištini održaće u sredu vanrednu sednicu o dokumentu koji je pripremila Vlada kao "Nacrt sveobuhvatnog sporazuma između Kosova i Srbije". Najavljeno je da će na kraju sednice biti usvojena rezolucija.

I politički analitičar Dragomir Anđelković kaže da je Tači zloupotrebio pismo prvog čoveka Amerike, stavljajući ga u kontekst obraćanja ranijih predsednika SAD.

- Poslednje pismo nikako nije nastavak nečega što su radile ranije američke administracije, već je makar početak diskontinuiteta jer poziva na dogovor i dijalog. Svakako nije usmereno protiv Beograda i jedino može biti usmereno protiv Prištine koja želi nametanje jednostranih rešenja - smatra Anđelković.





SANjA ČLANSTVO U UN

PREDSEDNIK privremenih prištinskih institucija Hašim Tači tvrdi i da će sporazum o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine doći posle usvajanja Prespanskog sporazuma, koji su potpisali Atina i Skoplje o novom imenu Makedonije. Po njemu, ne bi trebalo da bude poteškoća u postizanju sporazuma uz posredovanje EU i SAD, a on će podrazumevati "međusobno priznavanje i članstvo Kosova u UN".