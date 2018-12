Tanjug | 21. decembar 2018. 11:51 |

Srbija bi trebalo dobro da razmisli o pismu Donalda Trampa upućenom Aleksandru Vučiću i Hašimu Tačiju, jer se čini da je to poslednja ponuda SAD, koja je usmerena ka postizanju kompromisnog rešenja za obe strane, izjavio je predsednik skupštinskog Odbora za KiM Milovan Drecun.



"Uključivanje SAD pokazuje da žele da odblokiraju i ubrzaju dijalog i da se postigne odgovrajuće rešenje koje Tramp, kako je rekao, želi da proslavi u Beloj kući. Mislim da mi moramo veoma ozbilojno da razmislimo o ovom pismu koje je Tramp uputio", rekao je Drecun gostujući na Pinku.



Kako kaže Drecun, alternativa tome je ono što nama ne odgovra, a što je premijer Albanije Edi Rama nagovestio - da će 2025. ili neke druge godine biti napavljena velika Alabanija i da će granice Albanije biti na Jarinju i Merdaru.





"Ako sada napravimo grešku, to će biti jedna od istorijskih grešaka koje smo činili u vekovima iz znas i zbog kojih smo mnogo postradali", dodao je on.



Na pitanje kako komentariše to što se iz Prištine čuje da će se SAD od januara uključiti u pregovore, Drecun ističe da je dobro što je Tramp poslao pismo i upozorio da nastavak razgovora ne može da se blokira jednostanim potezima.



Dodao je da su SAD uvek i bile prisutne u svemu tome.



Drecun kaže da bi rešenje moralo da bude dugoročno održivo i mirno i da otvori prostor da Albanci i Srbi više ne ratuju već da se pomire.



"Ali, ovo ne sme da bude novi Rambuje, gde je donet paket koji su pokušali Amerikanci da nametnu. Ovog puta američka administracija pokušava da kaže da Beograd i Priština treba da se dogovore i da će oni samo ocenjivati taj sporazum i reći da li je on za njih prihvatljiv ili ne".



Drecun veruje da ćemo uspeti da dođemo u situaciju da se nastave razgovori jer u suprotnom situacija, kako kaže, neće biti dobra i region će biti suočen sa veoma opasnim izazovima.



"Mislim da moramo da iskoristimo ovu situaciju i uz pomoć prijateljskih zemalja ojačamo našu poziciju u nastavku razagovora, ali do njih ne može da dođe dok se ne otklone ove takse. Ovo je poslednja ponuda od strane SAD koje pokazuju da su oni, ipak, otvorili mogućost da se postigne neko kompromisno rešenje, a ne samo da se vrsi pristisak da mi priznamo tu samogproglašenu nezvisnu državu".



Drecun navodi da je pitanje kako sada kosvoski premijer Ramuš Haradinaj uspeva da se odupira stavovima EU i stavovima zvanične američke administracije i da li ima podršku još nekih država.



"Treba obratiti pažnju na ponašanje Velike Britanije i na ono što Albanci najavljuju posle katoličkog Božića. Mislim da su to potpuno opasne i nerazumne ideje i ne treba im dati da ih realizuju".



Prema njegovim rečima, pokazalo se da EU nema dovoljno kapaciteta da iznese do kraja razgovore Beograda i Prištine, ali da to ne znači da će EU biti gurnuta u stranu.



Na pitanje kako komentariše to što je makedonski premijer Zoran Zaev predložio Vučiću da Srbija promeni ime kako bi rešila spor sa Albancima, Drecun je ušali rekao - da ga Čedomir Jovanović nije savetovao?