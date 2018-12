Tanjug | 20. decembar 2018. 14:03 > 14:57 |

Predsednik i vrhovni komandant Aleksandar Vučić pokazao je na sednici Saveta bezbednosti Ujedninjenih nacija kako se brani Srbija i koliko je promenjen položaj zemlje, izjavio je danas ministar odbrane Aleksandar Vulin.

Komentarišući sednicu Saveta bezbednosti u ponedeljak u Njujorku, Vulin je rekao da je Vučić pokazao kako jedan državnik, bez obzira što zastupa malu zemlju, koja nije moćna na svetskom nivou, može da pokaže da državničkom pameću, znanjem, iskustvom, mudrošću i argumentima, može da zastupa Srbiju i da je velike sile uvažavaju, poštuju i moraju da prihvate njene argumente.

Kako je rekao, jedino na šta predsednik nije uspeo da odgovori je činjenica da je Međunarodni sud pravde na zahtev Srbije doneo rešenje po kome je "praktično legalizovao kosovsku nezavisnost".

"Na to nije mogao da odgovori. Na ono što je radio Vuk Jeremić. Na sve ostalo je odgovorio i na njegova pitanja nije bilo odgovora", rekao je Vulin novinaima u Nikincima, a navedeno je saopštenju.

Vulin je dodao da Srbija posle dugo vremena ima čoveka koji je u stanju da je na najbolji način predstavlja.

Kako kaže, o Srbiji se više ne raspravlja bez nje, već je Srbija za stolom, ona koja govori i koja je u stanju da se izbori za svoje interese.

"Nama se priznaje pravo da imamo svoje interese, a to pravo nije priznato - ono je izboreno. Kada su počeli pregovori u Briselu, 2012, 2013. godine, pred nas su izlazili s papirima koje je samo trebalo da potpišemo", rekao je Vulin.

Istakao je da je Vučić promenio tu praksu i izborio pravo da kažemo - ovo su naši interesi i vi se izjašnjavate prema njima.

Vulin je dodao da je bio ponosan "kao i ogromna većina građana Srbije, kao i svi građani Srbije koji vole svoju zemlju i svoj narod, na način kako nas je predsednik predstavljao na sednici Saveta bezbednosti i zbog poštovanja koje je ukazano njemu i našoj zemlji".

VULIN: POSLE 30 GODINA NOVO BORBENO VOZILO U VOJSCI SRBIJE

Ministar odbrane Aleksandar Vulin i načelnik Generalštaba Vojske Srbije general-potpukovnik Milan Mojsilović obišli su danas na poligonu "Nikinci" obuku pripadnika VS u rukovanju, korišćenju, upotrebi i osnovnom održavanju novog oklopnog borbenog vozila "Lazar 3".

Foto Arhiva VN



Kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane, Vulin je istakao da se danas kruniše inicijativa predsednika Srbije i vrhovnog komandanta Aleksandra Vučića koju je pokrenuo još kao ministar odbrane, da se u srpsku vojsku uvede najsavremenije borbeno vozilo pešadije.

Zahvaljujući toj inicijativi, ove i naredne godine Vojska Srbije će se intenzivno naoružavati i opremati najsavremenijim sredstvima, najavio je Vulin.

Kako je rekao, "Lazar 3" je danas dobio i posadu Vojske Srbije, obučene pripadnike koji mogu da ga koriste i koji svoje znanje mogu da prenose i drugima.

"Danas sam ponosan i srećan jer je ovo naše borbeno vozilo. Ovo je prvi put posle više od 30 godina da smo mi svojom pameću, znanjem i novcem napravili ovakvo savremeno sredstvo", rekao je Vulin, navedeno je u saopštenju.

Dodao je da je osamdesetih godina tadašnja SFRJ pravila borbena vozila i da je, od tada do danas, ovo prvi put da Vojska Srbije dobija tako savremeno i moćno sredstvo iz sopstvene proizvodnje.

Ministar je podvukao da su "Lazara 3" napravili domaći instruktori, pamet, novac, fabrički kapaciteti.

"Samo ono što sami proizvedete - to je vaše. Samo ona tehnologija koju sami osvojite - to je vaša tehnologija. To niko ne može da vam uzme. Vojsci Srbije niko više ne može da uzme sposobnost da se oprema, naoružava i jača", poručio je Vulin.

Načelnik Generalštaba Milan Mojsilović istakao je da je reč o završnoj fazi osposobljavanja pripadnika armije u upotrebi novog borbenog vozila "Lazar 3".

Kako je rekao, opremanje je jedan segment u procesu podizanja operativnih sposobnosti vojske, a najvažniji segment, koji se odnosi na upotrebu tog vozila, priveden je kraju.

"Bez sumnje, dobili smo nukleus pripadnika Vojske Srbije koji će u početnoj fazi implementirati svoja znanja u delu koji se odnosi ne samo na upotrebu borbenog vozila, nego i na upotrebu jedinica u taktičkom i doktrinarnom načelu. Ja sam potpuno zadovoljan prikazanim i integracijom borbenog vozila i ljudstva i svime što smo videli", rekao je Mojsilović.

Prema rečima pomoćnika direktora "Jugoimport-SDPR" Aleksandra Lijakovića, "Lazar 3" je ovim prikazom ušao, posle obuke pripadnika Vojske Srbije, u naoružanje Vojske Srbije.

"Ovo nije samo model novog vozila, već je i po konceptu sasvim novo vozilo. Reč je o oklopnom borbenom vozilu, 8h8, urađenom po svim kriterijumima vodećih vozila zapadnog porekla, pre svega", istakao je Lijaković.

Kako je pojasnio, vozilo obuhvata vrlo moderan pristup oklopne zaštite, pokretljivosti, vatrene moći i mogućnosti dugotrajne borbe u sukobima različitog intenziteta, antiterorističkoj borbi, antigerilskoj borbi, mirovnim oprecijama, ali i klasičnim sukobima srednjeg intenziteta.

Potpukovnik Goran Jovanović iz Uprave za planiranje i razvoj, koja je taktički nosilac za borbeno vozilo "Lazar 3", istakao je da je zadovoljan i današnjom obukom i novim vozilom.

"Dobili smo složeno sredstvo, ali ne toliko da se na njemu ne možemo tako brzo obučiti. Borbeno vozilo 'Lazar 3' u rangu je ostalih borbenih vozila koje koriste zemlje u regionu", rekao je Jovanović i dodao da je upravo takvo sofisticirano vozilo potrebno oj Vojsci Srbije.

Među onima koji su danas bili na poligonu "Nikinci" bio je i desetar Predrag Novković iz 41. pešadijskog bataljona Četvrte brigade Kopnene vojske, koji je više od mesec dana na tom poligonu bio na obuci za "Lazara 3".

" Obuka je bila vrlo naporna, ali za nas nije predstavljala problem. Usavršili smo se za to vozilo i veoma smo zadovoljni i obukom i vozilom", naveo je Novković.