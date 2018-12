Tanjug | 18. decembar 2018. 21:30 |

Samoproklamovano osovo ne može da uđe ni u jednu važniju međunarodnu organizaciju dok se ne dogovori sa Srbijom, a bez dogovor nema napretka ni za Kosovo ni za Srbiju, izjavio je danas ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, ističući da ne pristajemo na politiku svršenog čina.Odgovarajući na pitanje može li se išta popraviti u međusobnim odnosima između Srbije i Kosova, Dačić je za RTV rekao da može i da je uslov za to da Albanci ukinu besmislene takse koje su uveli na srpsku robu."Mi ne pristajemo na politiku svršenog čina i u ovakvim uslovima dijalog je nemoguć", istakao je Dačić.On je rekao da deo međunarodne zajednice uglavnom osuđuje izjave koje stižu iz Srbije, a koje se odnose na našu pomoć Srbima ukoliko ih kosovska vojska napadne, i mi smo toga svesni, i zato ih molimo da nas ne dovode u takvu situaciju i eskalaciju nasilja.Mi smo se opredelili za konstruktivan pristup kako ne bi bilo simetrije u odgovornosti, napomenuo je Dačić i naveo da se međunarodna zajednica, naklonjena Albancima, na to ne obazire.Po pitanju vanredne sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija posvećene situaciji na Kosovu, šef diplomatije kaže da je protekla kako je očekivano i da nije bilo nikakvih iznenađenja.On dodao da je Srbija tražila tu sednicu kako bi se izjasnile sve članice saveta, i velike sile, ali i one zemlje koje nisu priznale nezavisnost Kosova."Zapadne sile tražile su čak da sednica bude zatvorena za javnost", podsetio je Dačić, ali, kako kaže, na kraju je ipak prevladalo to da ona bude javna i videlo se za koga je uopšte validna Rezolucija 1244.Amerika, Engleska i Francuska i još neke zemlje smatraju da Kosovo kao samostalna zemlja ima pravo da formira sopstvenu vojsku, bez obzira što za tako nešto nema uporišta u međunarodnom pravu, rekao je Dačić.