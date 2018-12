D. R. ĐORĐEVIĆ | 19. decembar 2018. 09:02 |

Povratak pitanja KiM u Ujedinjene nacije znatno bi ojačao naše pozicije uoči ključnih pregovora o statusu. Dačić: To bi bilo lekovito za proces, i lakši put do rešenja

APEL Ujedinjenim nacijama da se više uključe u rešavanje kosovskog pitanja, koji je u ponedeljak uveče pred članicama Saveta bezbednosti nekoliko puta ponovio predsednik Aleksandar Vučić, mogao bi ozbiljno da odjekne na Ist Riveru, s obzirom na to da je pregovarački proces u kojem osam godina posreduje Evropska unija udario u zid.

Iako su se ranijih godina često čuli zahtevi da bi dijalog trebalo da se vrati pod kišobran svetske organizacije, Brisel je sujetno nastavio da samostalno usmerava pregovore. Pokazali su se kao nemoćni posrednici kojima konci izmiču iz ruku, bez kapaciteta da razreše otvorenu opstrukciju koju već mesecima sprovodi albanska strana.

Šef diplomatije Ivica Dačić kaže za "Novosti" da je ovo možda pravi momenat da se pitanje KiM vrati pod okrilje UN:

- To bi bilo lekovito za proces dijaloga i pojavila bi se nada da bismo možda mogli da dođemo do obostrano prihvatljivog rešenja koje bi uz naše jake saveznike Rusiju i Kinu garantovale i SAD.

Svoju ocenu o ulozi EU u dijalogu Beograda i Prištine izneo je u utorak i ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Čepurin na svom tviter-nalogu, na kom je napisao da "medijatorstvo EU hramlje na obe noge":

- Iz nastupa Hašima Tačija je jasno da Priština sve više boluje od bolesti koja se zove "svedozvoljenost". Ona je jako opasna za region, a posebno za srpsko stanovništvo na KiM.

Povodom hitne sednice SB UN u ponedeljak uveče, Čepurin je prokomentarisao:

- Obratili smo pažnju na to da je Aleksandar Vučić nastupio pored tablice "Srbija" kao i predstavnici članica SB UN. A Hašim Tači - pored tablice "Hašim Tači". Sve je ispravno. Generalni sekretar UN je primio predsednika Srbije, dok je sastanak sa Tačijem odbio.

SASTANAK SA GUTERESOM VEĆE učešće UN u rešavanju kosovskog pitanja, predsednik Aleksandar Vučić zatražio je i tokom razgovora sa generalnim sekretarom UN Antoniom Guteresom. On je sa prvim čovekom svetske organizacije razgovarao o jednostranim potezima Prištine i situaciji u regionu i zahvalio mu se što je svojim saopštenjem izrazio zabrinutost zbog odluke Prištine da formira oružane snage. Naglasio je da je Priština svojim potezima ugrozila regionalnu stabilnost, kao i da se Srbija i dalje zalaže za nastavak dijaloga, pošto Priština povuče iracionalne odluke.

Nekadašnji ambasador Milovan Božinović kaže da su u ovom mometu mogući drugačiji modeli pregovaranja, od ovog u kojem posreduje EU.

- Vidi se da EU nema ideja kako da dijalog uspešno privede kraju, ali još ne želi da prizna da putem kojim se išlo nije bilo moguće doći do rezultata. Sada imaju razgoropađene Albance koji su svoje zahteve podigli na visoku letvicu, pa je realno da se u dijalog uključi još neko ko ima moć da "istera" rešenje. Ko će to biti, to mora biti rezultat dogovora.

I generalna sekretarka Evropskog pokreta u Srbiji Suzana Grubješić kaže za naš list da, s obzirom na to kako EU vodi pregovarački proces, bilo dobro da još neko pomogne da se dijalog, pre svega, nastavi:

- Ne vidim kao smetnju mogućnost da se UN na neki način uključe u proces, tim pre što se unutar EU već svi spremaju za izbore u maju 2019. Ukoliko EU ne želi da se UN uključe, ona bi morala ovom pitanju da priđe mnogo energičnije.