Premijer privremenih prištinskih institucija, Ramuš Haradinaj, rekao je da nije on, nego Federika Mogerini odgovorna za neuspeh dijaloga sa Beogradom, jer je dozvolila da taj proces "isklizne iz šina".



Haradinaj je to rekao novinarima u Prištini nakon sednice vlade.



On je, inače, ranije danas dobio još jedno pismo od briselske "trojke", Mogerini, Malstrom i Hana u kojem su ga optužili da je jednostranim akcijama ugrozio nastavak dijaloga sa Beogradom i da Prištinu u dijalogu predstavlja Hašim Tači.



Kosovska vlada je, inače, na današnjem sastanku raspravljala o sveobuhvatnom i obavezujućem nacrtu sporazuma Beograda i Prištine.



Nacrt sporazuma je predstavio savetnik Haradinaja, Avni Arfifi, i istakao da taj dokument predviđa da Srbija prizna kosovsku nezavisnost, suverenitet Kosova, pravdu za ratne zločine i obeštećenje žrtvama seksualnog nasilja.



Takođe, rekao je, traži se članstvo Kosova u međunarodnim organizacijama.



Arifi je rekao da na tri sastanka sa, kako je naveo, "srpskom stranom, oni nisu bili spremni da sprovedu bilo kakav sporazum".



"Vlada Kosova sprovela je svaki briselski sporazum. Odbijanje srpske strane dovelo je do gubitka od 12 miliona evra. Građani Kosova zaustavljaju se svakodnevno, na graničnim prelazima ", rekao je on.



Haradinaj je još jednom ponovio da porez na srpsku robu neće biti ukinut dok, kako je rekao, "Srbija ne prizna Kosovo".



Na pitanje zašto je bio ljut tokom jučerašnjeg sastanka sa šefom evropske diplomatije Federika Mogerini u Briselu, premijer Haradinaj je rekao da je "nju povredila njegova istina".



"Kosovo više neće biti na milosti drugih. Svi će videti da ova poreska mera neće biti ukinuta, već da će naprotiv biti konsolidovana i neće se menjati sve dok Srbija ne prizna kosovsku nezavisnost, a njima je potrebno naše tržište", rekao je Haradinaj.



Bota sot piše da iako Haradinaj nije pozvan na sutrašnji satanak u Briselu, rekao je da nema razloga da on bude tamo, te da je već, kako je rekao, uradio ono što je imao da uradi i kaže.



"Mogerini je naštetila dijalogu i to je izazvalo mnoge probleme u regionu", rekao je.





NOVO PISMO EU HARADINAJU: UGROZILI STE DIJALOG

Predstavnici EU, Federika Mogerini, komesar za trgovinu Sesilija Malmstrom i komesar Johannes Hahn uputili su novo pismo premijeru privremenih kosovskih institucija, Ramušu Haradinaju, u kojem navode da je svojim jednostanim akcijama ugrozio napredak koji je do sada postignut u dijalogu.

Evropski funkcioneri takođe pozdravljaju rezoluciju o dijalogu, koju je kosovska skupština usvojila na Haradinajevu inicijativu, ali, kako prenose prištinski mediji, ukazuju da će dijalog biti nastavljen u istom formatu, koji podrazumeva da EU zastupnikom stavova Prištine i učesnikom u dijalogu i dalje smatra samo Hašima Tačija.

Portparol Evropske unije Maja Kocijančić potvrdila je za Tanjug da je pismo Mogerini, Hana i Malstrom upućeno Haradinaju, ali nije želela da govori o njegovom sadržaju.

Sadržaj je obelodanila GazetaEkspres onlajn (GazetaExpress online), ističući da evropska "trojka" u pismu najpre odbacuje Haradinajevu ocenu, koju je izneo u svom prethodnom pismu Briselu, da je u dosadašnjem dijalogu Beograda i Prištine malo toga učinjeno.

Poručuju takođe da kosovskoj vladi treba da bude jasno da dijalog Beograda i Prištine treba da bude nastavljen u formatu u kojem je taj proces i započet:

"Snažno odbacujemo vašu ocenu da dijalog stagnira. Umesto toga, dijalog na čelu sa dva predsednika obeležava i označava stalni napredak. Ovu procenu smo podelili sa liderima EU na Evropskom savetu u decembru i dobili smo ohrabrujuće poruke podrške", navodi se u pismu upućenom Haradinaju.

Predstavnici EU smatraju da je rezolucija usvojena u kosovskoj skupštini važna i da treba da doprinese ubrzanju nastavka procesa na konstruktivan način, u okviru dijaloga na visokom nivou.