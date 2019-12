R. Š. | 06. decembar 2019. 21:52 | Komentara: 0

VIŠE javno tužilaštvo u Subotici podiglo je optužnicu protiv Tatjane B. (48) iz Sente, koja je uhapšena 15. avgusta zbog sumnje da je pokušala da sa 1.600 evra potplati baštovana da ubije njenog muža Zorana B. (49). Viši sud u Subotici potvrdio je optužnicu tužilaštva, na koju će se odbrana osumnjičene najverovatnije žaliti.

Kako "Novosti" saznaju, tokom istrage je došlo do prekvalifikacije krivičnog dela, pa tužilaštvo Tatjanu B. sada optužuje za podstrekivanje na ubistvo, a ne za podstrekivanje na teško ubistvo. Tatjana B. se od hapšenja nalazi u pritvoru zbog sumnje da je od maja do 15. avgusta, više puta, tražila od Z. K. (33) iz Sente da ubije njenog supruga i da mu je za to, navodno, obećala 1.600 evra.



Potencijalni ubica, poznanik je ove dobro situirane porodice, jer je kod njih povremeno radio u bašti. Policija sumnja da je osumnjičena 1.000 evra ranije dala baštovanu, a uhapšena je prilikom primopredaje još 80 evra. Prilikom saslušanja u Subotici, ona je negirala krivično delo.