- Pitala me da li hoću da se bavim modelingom. To mi je bilo super, a i trebao mi je novac. Vratila sam se u Srbiju, moji su bili protiv toga, ali kada sam videla gde i kako živi bila sam rešena. Zezale smo se i onda mi je jednog dana rekla da je ugovorila sastanak sa modnim agentom. Pitao je da li bi mogla da se slikam u donjem vešu... Nije prošlo ni 24 sata, ona je došla i rekla Hans ti je namestio posao, imaćeš prvi angažman – navodi naša sogovornica. Bila je oduševljena. Nakon toga shvata da je Hans Srbin, jer joj je na našem jeziku tražio pasoš, što joj je odmah bilo čudno. - Rekao je da je zbog mojih ličnih podataka. Pokazao mi je dvojicu momaka i rekao da mi je to prvi posao. Pitali su me da li hoću da se sama skinem ili da me oni skinu i od tada kreće pakao. Konstantno sam bila drogirana, u toj kući je bio još desetak devojaka iz Crne Gore, Srbije, Bosne... – priseća se ona. Kako kaže, čuvalo ih je uvek njih četvorica. - Tog dana je bio samo jedan koji nas je čuvao. Jedna devojkla je rešila da pobegne, on je pošao za njom, tukli su se i ja sam iskoristila priliku i pobegla iza njegovih leđa i spasila se – dodaje ona.







(Pink.rs)



Trgovina ljudima postala je najbržerastuća grana krminalne industrije danas i ostvaruje profit veći od 152 biliona dolara na godišnjem nivou. Prema poslednjim podacima Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima prošle godine u Srbije registrovano 76 žrtava, od čega je 71 žrtva srpske nacionalnosti.Menadžer projekta Unitas fonda Emili Fink kaže da su 73 odsto žrtava žene i deca.- Svako četvrto dete je žrtva pedofilije i trgovine ljudima. Najčešći oblik,trgovine ljudima je seksualna eksploatacija. Devojčice od 11 do 25 godina su,target grupa trgovcima ljudima, a deca od 0 do 3,5 godina su žrtve pedofila. Oni,su njapre fizički, a zatim i seksualno zlostavljani – navela je Fink.Žrtve se mahom vrbuju putem interneta. Na meti su ranije bila siromašna i ugrožena,deca, ali to više nije pravilo.- Cena žrtve je niska, a visok profit. Žrtva može biti eksploatisana seksualno,,pa radno, a kada im više nije od koristi služi za trgovinu organima – kaže naša,sagovornica.Emina Beković, edukator kontakt centra za bezbenost dece na internetu ukazuje da su,deca danas više ispred kompjutera, nego u dvorištu.- Neretko se dešava da deca koriste interenet bez edukacije i zbog toga lako postaju,žrtve vrbovanja – navodi Beković i ukazuje da internet pedofilima i trgovcima,ljudima pruža anonimnost i oni direktno vrbuju žrtvu lažno se predstavljajući.Kako je navela, kriju se iza lažnih profila na društvenim mrežama, predstavljaju se,kao vršnjaci dece, strpljivi su i mesecima su spremni da grade prijateljstvo kako bi zadobili poverenje.Beković napominje da je neophodno edukovati i roditelja, kojima digitalne kometencije,nisu na viskom nivou.- Većina roditelja misli da su to bezazlene igrice, dopisivanje, ne misli na ono najgore. Oni veruju da je dete koje im je tu na oku, u kući bezbedno, ali u većini slučajeva nijie takoBeković ukazuje da se trgovci ljudima mogu kriti iza profila kao što su „bespolatna,šminka za malu maturu“ ili „potrebne devojke za snimanje spota sa poznatim,di-džejem“. Opasnost vreba i iza pojedinih jezičkih ili drugih edukativnih,kampova u inostranstvu.To potvrđuje i slučaj žrtve trgovine ljudima koja je za Pink ispričala kako se,našla u kandžama prostitucije. Iz tog pakla je izašla pre tri godine. U celu priču je, kako navodi, ušla naivo –javila joj se javila drugarica iz srednje škole sa kojom se dugo nije čula, pozvala u Austriju i pitala da li bi poput nje radila za jednu modnu agenciju