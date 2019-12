Novosti online | 04. decembar 2019. 22:50 |

Kuma Jelene i Zorana Marjanovića, Vera Vukomanović(62) je uhapšena zbog postojanja osnova sumnje da je zajedno sa još jednim muškarcem izvršila prevaru i falsifikovanje isprava. Njen saučesnik je u bekstvu i policija intezivno traga za njim. Inače, gospođi Vukomanović ovo nije prvi put da je dovedena pred lice pravde. Ona je jedan od glavnih svedoka odbrane Zorana Marjanovića, više puta je privođena, a u neprilike je upadala i zbog Zoranove majke.Pokojna pevačica Jelena Marjanović je razgovarala sa (kumom) Verom Vukomanović tog dana kada je ubijena u 16.42 telefonom. Kuma je to izjavila u novembru 2017. godine.Vera Vukomanović, venčana kuma Zorice Marjanović je otkrila neke, nepoznate detalje o danu kada je Jelena Marjanović nestala. Vukomanovićeva je rekla da se tog kobnog dana upravo ona poslednja čula sa Jelenom.Vera Vukomanović je bliska prijateljica čitave porodice Marjanović, a najviše Zoranove majke Zorice i oca Vladimira. Upoznata je sa svim dešavanjima u kući, kao i s međuljudskim odnosima, a verovalo se da će baš ona biti jedan od ključnih svedoka u rešavanju najmisterioznijeg ubistva poslednjih godina.-U noći kada je Jelena nestala sedela sam kod kuće kada me je Zoran pozvao i rekao da Jelene nema. Redom sam zvala bolnice i tražila je - ispričala je kuma Vera.Vera se smatra jednim od važnih svedoka i zato što je nju Zoran zvao da joj kaže da je Jelena nestala, te se ispituje njena uloga u daljem toku događaja.Kako je rekla, tog dana bila je kod kuće kada ju je Zoran nazvao i rekao da Jelene nema. Prema Verinim navodima, tada je pozivala bolnice u Beogradu, te Hitnu pomoć ne bi li saznala gde je snaja Marjanovića.Međutim, pre Jeleninog nestanka baš se Vera čula s njom - u 16.42 u subotu, 2. aprila. Navodno, Jelena joj je tada rekla da je na nasipu i da trči.Međutim, nakon što je Jelena nestala i nakon što nigde nisu mogli da je pronađu, ona se uputila u policijsku stanicu u 29. novembra da bi prijavila njen nestanak.Zorica Marjanović, optuženog za brutalno ubistvo supruge Jelene, nije otišla u policiju kada je vadila novu ličnu kartu, već je svoju kumu Veru Vukomanović zadužila da bude njen dubler i potpiše se umesto nje!To se dogodilo u februaru 2019. godine.Nije poznato da li je odbila da ide u policiju zbog toga što smatra „da je tamo loša energija, koja nepovoljno utiče na njene natprirodne moći“, jer je posle privođenja kao pravi razlog navela „da je neko od članova porodice bio bolestan i da je morala da ostane kod kuće da ga neguje“.- Zoranova majka saslušana je kao svedok u postupku protiv Vere Vukomanović, protiv koje je podneta krivična prijava zbog sumnje da je izvršila krivično delo navođenja neistinitog sadržaja i falsifikata. Kuma se sumnjiči da se policijskim službenicima predstavila kao Zorica Marjanović i da se umesto nje potpisala prilikom vađenja nove lične karte! - rekao je tada izvor i dodao da je Zorica Marjanović zapravo dala kumi zaduženje da ode u policiju umesto nje.Vera Vukomanović, kuma porodice Zorana Marjanovića, u martu 2018.godine privedena na saslušanje zbog spora za neplaćeni račun za struju.Kako su mediji preneli, po nalogu tužilaštva policija je Vukomanovićevu odvela u stanicu na Paliluli, gde je dala izjavu, nakon čega je puštena kući.– Kuma porodice Marjanović je do pre nekoliko godina posedovala kiosk sa brzom hranom u Borči, nedaleko od kuće u kojoj živi. Nakon svađe i spora sa jednim meštaninom ona je ostala bez tog objekta, a u policiji je, navodno, tvrdila da joj je upravo taj žitelj Borče oteo kiosk sa inventarom.Prema njegovim rečima, Vera Vukomanović je zbog toga tužila komšiju.– Tvrdila je da joj je taj čovek oteo posao i zato je odlučila da podigne tužbu. Međutim, ispostavilo se da je i njen komšija učinio istu stvar – podigao je tužbu protiv nje zbog toga što mu je, navodno, krala struju iz kioska za koji tvrdi da joj pripada. Takođe, tvrdila je i da je pre nekoliko godina još nekoliko ljudi u njenom kraju na identičan način ostalo bez trafika – dodaje sagovornik.