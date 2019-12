S. J. M. - N. B. | 04. decembar 2019. 22:25 | Komentara: 0

POČINIOCU jednog od najmonstruoznijih zločina u Srbiji Mališi Jevtoviću, čoveku koji je zverski silovao i ubio trogodišnju Katarinu Janković, država sad mora da isplati odštetu od 4.000 evra, jer su ga, kako je navedeno, u zatvoru pretukli čuvari. Ovakvu presudu, koja još nije stupila na snagu, doneo je Evropski sud za ljudska prava u Strazburu, odlučujući o žalbi Jevtovića, koji izdržava kaznu od 40 godina zatvora.

Evropski sud je naveo da je Srbija odgovorna, jer su njeni zatvorski čuvari zlostavljali Jevtovića 2007. i 2009. godine dok je bio u pritvoru u Beogradu i 2011. godine u KPZ u Požarevcu. Time su, kako je obrazloženo iz Strazbura, prekršene odredbe Evropske konvencije o ljudskim pravima - o zabrani torture, nečovečnog postupanja ili degradirajućeg tretmana.

Ovaj sud je utvrdio i da nadležni pravosudni organi, osnovno tužilaštvo i sud u Požarevcu nisu sproveli efikasnu i delotvornu istragu kako bi otkrili počinioce zlostavljanja i izrekli im kazne.

Jevtović se pre osam godina žalio tadašnjem ombudsmanu da je u više navrata bio pretučen. Tada je pričao da su ga čuvari u Požarevcu tukli po glavi i telu pesnicama i gumenom palicom i da su ga koristili kao živu vreću za vežbanje udaraca, a kasnije mu pretili da o tome ćuti. Tvrdio je da je sličnu torturu prolazio i u pritvoru beogradskog Centralnog zatvora, gde su ga terali da im liže cipele, pije urin, laje...



Tada je protiv njih podneo krivične prijave, uložio žalbe upravniku zatvora, Upravi za izvršenje krivičnih sankcija, Ministarstvu pravde, pa ustavnu žalbu na tretiranje i svoj položaj, a državu je tužio sudu u Strazburu. Sada je iz Francuske stigla presuda.

IGOR JURIĆ: APSURD - TO je apsurd, kada monstrumi imaju veća prava nego žrtve. Baš sam razočaran - ovako je, za "Novosti", odluku Evropskog suda prokomentarisao Igor Jurić, osnivač Fondacije "Tijana Jurić". - Njega je zastupao beogradski Centar za ljudska prava, a ja se borim da se stvari postave na svoje mesto, da ubice budu ubice. Raduje me, ipak, da je naša država prepoznala da takve monstrume treba ozbiljno kazniti doživotnom robijom.

Advokat Tihomir Konstantinović za "Novosti" ističe da Srbija ima pravo žalbe na ovu odluku Evropskog suda, tačnije da traži da se ona stavi van snage.

- Pitanje je kako su oni mogli da utvrde da je bilo torture i to od strane zatvorskih čuvara, ako za to nisu imali materijalnih dokaza - kaže Konstantinović. - Ako tužilaštvo i sud u Požarevcu nisu to utvrdili, to nikako nije mogao da uradi sud u Strazburu. Tako nešto je neprihvatljivo, jer bi onda svi koji su u zatvoru mogli tako nešto da kažu i da zatim tuže državu. Mi jesmo potpisnici evropske Konvencije za zaštitu ljudskih prava, ali svako ko tuži državu, mora da dokaže da su mu ta prava narušena.

Nešto drugačijeg mišljenja je advokat Saša Nedović, koji smatra da su takvi incidenti u zatvorima bespotrebni i da se vraćaju društvu kao bumerang.

- Nečovečni i nehumani postupci prema uhapšenima, torture, zlostavljanje i iznuđivanje iskaza nikome ne idu u korist, jer na kraju štetu plaća država - kaže Nedović. - Ta šteta se ne ogleda samo u novcu koji se isplaćuje, već i u potencijalno nepovoljnim izveštajima koje Sud dostavlja Savetu Evrope, a što može imati negativne političke, pa u krajnjem slučaju i ekonomske konsekvence.

Jevtović je u početku kaznu izdržavao u Zabeli, a sada je u zatvoru Nova Skela kod Beograda, gde kazne uglavnom služe surove ubice i silovatelji. Zbog monstruoznog zločina koji je počinio, skoro niko od drugih osuđenika sa njim ne želi da razgovara. U međuvremenu je prihvatio islam kao svoju veru i deo vremena provodi u molitvama. U zatvoru je već punih 15 godina. Njegov zločin nad nemoćnim detetom zgrozio je javnost, pa se tada povela polemika da li treba da se vrati smrtna kazna.

Iz Beogradskog centra za ljudska prava, koji je zastupao Jevtovića, navode da će nastaviti da mu pružaju pravnu pomoć i pred Komitetom ministara Saveta Evrope sa ciljem da se kroz postupak izvršenja presude Evropskog suda predistražni postupak, koji se već šest godina vodi pred Osnovnim javnim tužilaštvom u Požarevcu, "pomeri s mesta".

