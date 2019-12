D. N. | 04. decembar 2019. 10:36 | Komentara: 0

POŽAREVAC – Viši sud u Požarevcu osudio je nepravosnažno Ž. M. (61) iz Smoljinca kod Malog Crnića na 15 godina zatvora, zbog silovanja u produženom trajanju svoje maloletne ćerke, tada stare 16 godina. Ovo je prvostepena presuda i na nju mogu uložiti žalbu obe strane, i odbrana i viši javni tužilac. Međutim, tužilac se neće žaliti jer je presudom usvojen njegov predlog za izricanje maksimalne kazne.





Prema navodima optužnice, Ž.M. je delo ivršio u više navrata u maju prošle godine. On je tih dana sa ćerkom bio sam u kući, jer ga je supruga napustila zbog nasilja, a sina je još ranije izbacio iz kuće. Posle napastvovanja u više navrata, on je ćerki na silu odsekao kosu skoro do glave, nakon čega je ona pobegla od kuće. Svojoj majci poslala je potresno pismo, a zatim su ga obe prijavile policiji, koja ga je ubrzo uhapsila. Njemu je tada dodeljen advokat po službenoj dužnosti, a na saslušanjima se branio ćutanjem.

PROČITAJTE JOŠ - Pušten ranije iz zatvora, pa silovao ćerku

Inače, samo tri meseca pre hapšenja, on je izašao pre vremena iz zatvora, u kojem je izdržao 10, od ukupno 14 godina, na koliko je osuđen jer je nožem usmrtio Roberta Todorovića (31) iz Smoljinca. Viši sud i Više javno tužilaštvo bili su protiv njegovog puštanja, ali su komisija KPZ “Zabela” i Apelacioni sud smatrali da treba da izađe na slobodu, jer se dobro vladao i jer je teško oboleo.