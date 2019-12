Novosti Online/ S. J. M. | 03. decembar 2019. 15:24 | Komentara: 0

Suđenje Đurđiji Alimpijević, bivšoj negovateljici u Centru za zaštitu odojčadi, dece i omladine u Zvečanskoj, počelo je u utorak pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu zbog optužbi za zanemarivanje poverene joj dece.

Kako "Novosti" saznaju, ona nije htela da iznese odbranu, kako je i savetovao njen advokat Miro Orović.

Naime, njen advokat smatra da prva tačka krivičnog dela zlostavljanje i zapuštanje dece u Zvečanskoj koje je njegova klijentkinja počinila kad je radila kao medicinska sestra nije izvršeno jer ono mora imati za poseledicu i, kako je naveo, zapuštenost dece a ovde kako on kaže, deca nisu ni zapuštena niti ima podataka o identitetu i broju te dece.

Prema drugoj tački te optužnice, Đurđija se tereti da je zapustila i zlostavljala dvoje dece tako što je jedno NN dete levom rukom ošamarila spoljnim dlanom, dok je u istoj toj ruci držala telefon, a da je drugo dete nosila i grubo bacila na krevet a potom i NN dete fotografisala.

Kako njen advokat Orović navodi, tu je sve sporno. On se protivi uvidu u video snimak jer smatra da je on nezakonit dokaz po načinu kako je pribavljen. On naime, kaže, da je u Zvečanskoj zabranjeno snimanje, a taj video zapis je napravljen i to tajno. Advokat je predložio da se to izbaci iz spisa i da se sud o tome izjasni što pre, a to su upravo i razlozi zašto bivša negovateljica nije iznela odbranu.

Međutim, tužiteljka se protivi izdvajanju video snimka kao dokaza jer nije nezakonit, i navodi da takođe postoji i svedok koji je napravio snimak i koji je očevidac i koji sve to može da posvedoči i samim tim potvrdi verodostojnost snimka.



Foto N. Skenderija



Punomoćnik deteta koga je Đurđija, kako se vidi na snimku, grubo bacila, Novica Zdravković tražio je dokumentaciju o zdravstvenom stanju deteta posle tog događaja. Kako on kaže, u spisima nema dokumentacije kome je ona slala fotografije dece koju je slikala u Zvečanskoj i tražio je od mobilnog operatera uvid u taj podatak.

Interesantno je da se tada advokat usprotivio tome da se od operatera traži taj podatak, jer fotografisanj, kako on navodi, "iako je zabranjeno u Zvečankoj nije krivično delo".

Tužiteljka predlaže da se u ovom postupku saslušaju svedoci Maja Jelić i Zoran Milačić, kao i okrivljena i da se izvrši uvid u snimak.