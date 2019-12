S. J. M. | 02. decembar 2019. 13:13 | Komentara: 0

JUGOSLAV Tintor, branilac Miloša Srebrića, optuženog da je pre dve godine ubio Kristinu Kaplanović, radnicu benzinske pumpe u Velikom Mokrom Lugu, optužio je u Višem sudu tužilaštvo i policiju da u pritvorsku ćeliju njegovog klijenta ubacuju ljude, kako bi iz Srebrića izvukli neke informacije.





On je kao dokaz svojih tvrdnje sudskom veću predao službenu policijsku belešku o saslušavanju Dušana Milisavljevića, koji je policiji ispričao šta je Srebrić u pritvoru govorio o ubistvu devojke.





- Ti ljudi u razgovoru sa Srebrićem treba da dođu do nekih saznanja, a onda ih policija saslušava - kazao je Tintor. - Očigledno je da dokazi koje do sada imaju protiv Srebrića nisu dovoljni, pa ih pribavljaju od cinkaroša. Do sada se njih deset promenilo sa njim u ćeliji. Svi su saslušavani, a ja sam došao samo do jedne beleške. U njoj je Milisavljević ispitivan samo na okolnost da li je saznao nešto od Srebrića. Rekao je da je Srebrić kazao da će po izlasku, da ode kod oca devojke i kaže da je on nije ubio.





Optuženi Srebrić je Veću kazao i da veruje da je taj Milisavljević ispitivan u Centralnom zatvoru, jer je tad bio u pritvoru, a kasnije je prebačen u zatvor na izdržavanje kazne. Kako je rekao neko je policiji morao dati dozvolu u da uđu.





Zamenik tužioca je prokomentarisala da optužbe branilaca strašne i da ona te ljude nije saslušavala. Na to je Tintor tražio da se policijska beleška unese u spise predmeta kao dokaz da se njegovom branjeniku krši pravo. On je naveo da veruje da MUP to radi u dogovoru sa tužilaštvom, u suprotnom neko u policiji vodi privatnu istragu. Sudija je pokušala da mu objasni da se beleška može uneti tek ako se taj Dušan Milisavljević ili neko drugi iz ćelije pojavi kao svedok, jer do sada čak i ako je bilo saslušanja, po njegovog klijenta nije proizašla nikakva procesna posledica. Međutim, na kraju je prihvatila belešku.





Na sledećem ročištu u januaru planirano je da se pregledaju snimci sigurnosnih kamera sa NIS-ove pumpe, kada je Kristina Kaplanović ubijena.









