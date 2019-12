S. VIDAČKOVIĆ | 02. decembar 2019. 09:02 | Komentara: 0

BEOGRADSKA policija uhapsila je penzionerku Dušanku T. (69) u prestoničkom naselju Železnik, zbog sumnje da je izvršila dva krivična dela - teško ubistvo u pokušaju iz koristoljublja i ubistvo u pokušaju. Ona je, sumnja se, u razmaku od dvadesetak dana, većom količinim lekova otrovala dvojicu muškaraca iz ovog naselja kako ne bi morala da im vrati novac koji je od njih ranije pozajmila. Njoj je određeno zadržavanje do 48 časova, posle čega će biti privedena Višem javnom tužilaštvu.

Prema prvim informacijama iz istrage, sumnja se da je Čedomiru B. (89) prošlog ponedeljka dala "bromazepam" u njegovom stanu u Železniku, posle čega je starac hospitalizovan. Identičan slučaj dogodio se i 1. novembra u istom naselju, kada je Dragiši J. (85) stavila isti lek za smirenje u hranu, terajući ga da sve pojede, posle čega je čoveku pozlilo, te je završio u bolnici.



Kako saznaju "Novosti", ona je Dragiši dugovala 30.000 evra, koje joj je pozajmio u više navrata. Da bi izbegla vraćanje duga, odlučila je da ga otruje stavljanjem veće količine "bromazepama" u hranu. Navodno, ona je kod njega povremeno dolazila da mu čisti stan. Njega je, dan posle trovanja, pronašla ćerka u besvesnom stanju i pozvala Hitnu pomoć. Oba muškarca su trenutno u bolnici i oporavljaju se.

Reporteri "Novosti" u nedelju su obišli stan u Ulici radnih akcija, gde Dušanka živi. Njene komšije kažu da u garsonjeri boravi sama, te da ne mogu da poveruju da je uhapšena zbog pokušaja trovanja.

- Duška je korektna, druželjubiva i pričljiva. Možda je i previše radoznala, voli da sve zna - ispričao nam je jedan od komšija.

- Baš me čudi, ako je to uradila, onda je to velika sramota. Mada, čuo sam da je često pozajmljivala novac. Sin je često obilazi, on je dobar čovek, pristojan i obrazovan.

Susedi otkrivaju da su Dušanka i njeni prijatelji koje je otrovala radili zajedno u fabrici alatnih mašina "Ivo Lola Ribar" u Železniku, te da se znaju celog života.

Vrata stana Dragiše J. u Ulici Darinke Radović u Železniku u nedelju niko nije otvarao. Njegovi poznanici iz zgrade pričaju da su viđali Dušanku kako dolazi kod njega, te da je on bio imućan.

Snaja Čedomira B. u zgradi prekoputa kratko je rekla da osumnjičenu ne poznaje i da je njen svekar nikada nije pominjao, iako je živeo u stanu na spratu niže. Ona je pronašla svekra pre sedam dana u besvesnom stanju.

- Čedomir je malo bolje, oporavlja se. Ne poznajem tu ženu, niti sam primetila da dolazi. Nikakve detalje ne možemo da iznosimo jer istraga još traje - kratko nam je rekla supruga Čedomirovog sina.

Dramatičnu scenu potvrđuje i komšija, koji kaže da je Čedomir prošlog ponedeljka bio toliko loše, maltene na granici života i smrti.

- Izašao sam u hodnik kada su došle ekipe policije i Hitne pomoći. Čedomir je ležao u hodniku, mislio sam da mu nema spasa. Pomogao sam da ga unesu u kola, i potom čuo od njegove porodice da je bolje. Poznajem i Dušanku, i ovo joj, ako je tačno, zaista nije trebalo.



ŠTA JE "BROMAZEPAM"?

"BROMAZEPAM" pripada grupi lekova benzodijazepini i koristi se za lečenje teškog oblika anksioznosti, nesanice ili depresije. Ovaj medikament izaziva neželjena dejstva u kombinaciji sa alkoholom, a u slučaju uzimanja veće doze od propisane javljaju se osećaj umora, smanjena budnost, glavobolja, vrtoglavica, nestabilnost za vreme hoda...