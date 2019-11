Novosti online | 30. novembar 2019. 22:52 | Komentara: 0

- Zoranovoj porodici koja je bila upoznata sa svim detaljima rekao je da je došao po svoj dug. Prvo je od njih tražio novac, a zatim im je saopštio da će im u zamenu za novac uzeti automobile s placa. On je zatim pokupio gotovo sve automobile s placa, osim nekoliko starijih vozila - kaže izvor.





Beograđanin Zoran M. (52), za čijim telom se i dalje traga, skočio je s mosta u Beškoj 26. novembra, a postoje indicije da se na samoubistvo odlučio zbog duga.On je, kako se nezvanično saznaje, odbio da plati navodni reket. Skok s mosta prijavio je policiji jedan vozač. On je izjavio da je video kako se muškarac parkirao i prešao ogradu mosta, a zatim skočio u reku.Ronioci Žandarmerije izašli su na teren i tragali po reci, ali telo još nije pronađeno. Pregledom automobila pronađena su dokumenta na Zoranovo ime.Kako saznajemo, Zoran je vlasnik auto-placa na Zvezdari, ali mu je poslednjih šest meseci oslabio posao s uvozom automobila, pa je bio prinuđen da pozajmljuje novac, navodi "Alo".- Da bi opstao u poslu, morao je stalno da uvozi automobile i sav novac mu je bio uložen u vozila. Dobio je porudžbine za još neka vozila, ali nije imao dovoljno keša, pa se razleteo da pozajmi novac. Tada nije birao od koga će da pozajmi i nekako je naleteo na jednog Crnogorca. Od njega je uzeo novac na kamatu, ali to nije bila suma veća od 10.000 evra. Napravili su ugovor, a Zoran je uvezao vozila. Međutim, prodaja nije išla kako treba, a taj zelenaš ga je stisnuo. Tražio je da ga ispoštuje, što je Zoran i uradio. Međutim, zbog jednog dana kašnjenja nastao je problem, pa iako mu je Zoran vratio 2.000 evra, zelenaš mu je rekao da sledećeg dana donese još 5.000 jer mu toliko duguje - priča Zoranov prijatelj koji iz straha za život moli za anonimnost.On navodi da je Zoran shvatio da je upao u zamku i na sve načine je pokušavao da se iščupa.- Automobile s placa prodavao je ispod cene samo da bi vratio dug. Od gazde je postao sluga, a dug umesto da mu se smanjuje samo je rastao. Počeli su mu problemi i u porodici jer nije imao novca ni za hleb. Nekoliko prijatelja je Zoranu izašlo u susret što s automobilima što s novcem pošto su znali da će im, čim se stabilizuje, Zoran vratiti novac. Međutim, kako mu je posao išao sve lošije, a više nije imao novca da uvozi automobile, pritisak zelenaša postojao je sve veći. Znao je Zoranu da razvali kapiju, da mu preti da će ga pretući pa i ubiti. Zoran je i to sve nekako je on podnosio. Međutim, kada je zelenaš Zoranu zapretio da će mu ubiti sinove, tada je prsao. Počeo je da se krije, a od svih prijatelja je indirektno i direktno tražio pomoć. Međutim, oni nisu znali koliko je to ozbiljno. Poslednjih 20 dana, Zoran se zatvorio u kuću i pao je u depresiju. Nazvao je nekoliko prijatelja i rekao im je da mu nema spasa i da izlaz vidi jedino u samoubistvu. Nisam mu verovao da će dići ruku na sebe, budući da je on bio borac i čovek na svom mestu, ali izgleda da stvarno nije video neki drugi izlaz - rekao je njegov prijatelj.Zoran ima suprugu i dvoje dece. Dva dana posle informacije da je Zoran nestao, na placu automobila pojavio se zelenaš.