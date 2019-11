D. N. | 29. novembar 2019. 10:54 | Komentara: 0

POŽAREVAC – Staniša Lukić (50) iz Krepoljina kod Žagubice pravosnažno je osuđen pred Višim sudom u Požarevcu na tri godine i tri meseca zatvora, zbog pokušaja ubistva Miroslava Ivanovića, takođe iz Krepoljina.Presuda je doneta na osnovu sporazuma o priznanju krivice, koji je optuženi sklopio sa Višim javnim tužilaštvom i na nju ne postoji pravo žalbe. Delo za koje je optuženi osuđen dogodilo se 29. avgusta ove godine, oko 23 sata, ispred kafića „As“ u Krepoljinu.Pošto se optuženom nije dopao način na koji se Ivanović obratio njegovoj supruzi, između njih je izbila svađa. U jednom trenutku, optuženi je dohvatio sekiru i njome više puta Ivanovića udario po glavi i telu, nanevši mu teške telesne povrede, koje nisu bile opasne po život. On je uhapšen istog dana, da bi mu narednog bio određen pritvor u kojem se nalazio sve do izricanja presude i to vreme biće mu uračunato u kaznu. Za delo za koje je osuđen, zakonom je propisana kazna od dve do 15 godina zatvora.