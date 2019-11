V. N. | 26. novembar 2019. 06:15 | Komentara: 0

POVODOM tekstova o prodaji spornih 13 hektara zemljišta u Šimanovcima, našoj redakciji obratio se advokat Nebojša Avlijaš, pravni zastupnik Borivoja Radosavljevića, koji navodi da tvrdnje predsednika opštine Pećinci - nisu tačne. U svom reagovanju on navodi da navedene parcele nisu oranice, već da je reč o građevinskom zemljištu u vlasništvu njegovog klijenta i da "Opština Pećinci nikada nije bila, niti je danas vlasnik navedenog zemljišta, tako da ona, kao ni Republika Srbija, ne mogu da ostanu bez istog."

Avlijaš navodi i da je netačno da su prekršeni zakoni Srbije, niti je licitacija imovine zakazana za 22. novembar suprotna odlukama navjiših sudskih instanci. Netačno je, tvrdi on, i da predmetno zemljište odlukama Višeg suda u Sremskoj Mitrovici, koju je potvrdio i Apelacioni sud u Novom Sadu, ne može da se "otuđi i optereti".

- Navedenom odlukom zabranjeno je otuđenje i opterećenje pomenutog zemljišta samo Radosavljević Borislavu, koji isto zemljište u ovom slučaju i ne pokušava da otuđi - ističe advokat Avlijaš.

- Tom odlukom nije zabranjeno javnom izvršitelju da sprovodi izvršenje, koje je određeno pravosnažnim i izvršnim rešenjem Osnovnog suda u Mladenovcu. Javni izvršitelji su nadležni za izvršenje rešenja o izvršenju.

Avlijaš tvrdi da čelnici opštine Pećinci čine zloupotrebu službenog položaja iznošenjem neistina o svojinskom statusu predmetnog zemljišta, koje je Radosavljević stekao na legalan način u pravosnažno okončanom postupku izvršenja pred Osnovnim sudom u Rumi, još pre četiri godine.

- Jedini vlasnik tog zemljišta je Radosavljević, a on je to stekao teretnim putem, delimično plaćajući gotovim novcem, a delom svojim nespornim novčanim potraživanjem, na legalan način, sve kroz navedeni sudski postupak u pravosnažno okončanom postupku izvršenja pred Osnovnim sudom u Rumi - navodi advokat. - Na osnovu sudskog rešenja on je upisan kao jedini nesporni vlasnik zemljišta u Službi za katastar nepokretnosti Pećinci. Navodi o falsifikovanju su netačni, kao i to da se uključio FBI. Postupak izvršenja ne vodi se samo zbog mog potraživanja, već i zbog potraživanja dva hipotekarna poverioca, od kojih je jedan strani državljanin.