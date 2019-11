J. ĆOSIN | 22. novembar 2019. 22:13 |

SMATRAM da sam delimično kriv za ono što mi se stavlja na teret - izjasnio se u petak pred Osnovnim sudom u Nišu Dejan Stanojević (35) iz Rakovice, koji se na optuženičkoj klupi našao zbog sumnje da je izazvao saobraćajnu nesreću na naplatnoj rampi "Doljevac", u kojoj je poginula Stanika Gligorijević, a više osoba je povređeno.

Do nesreće je, kako tvrdi tužilaštvo, došlo kada je Stanojević vozilom, u kojem se nalazio direktor "Koridora Srbije" Zoran Babić, krećući se iz pravca Niša ka Grdelici na naplatnoj rampi "Doljevac", brzinom od 93 kilometra na čas udario u "opel astru" koja je bila ispred njega. Od udara, "astra" se odbila i udarila u zadnji deo "folksvagen pasata" koji je napuštao rampu.



PROČITAJTE JOŠ: Porodica Stanke Gligorijević: Gledaćemo snimak sa veštakom





Stanojević je rekao da zbog guste magle nije na vreme uočio naplatnu rampu i vozila ispred sebe, a kočenje mu je dodatno otežao klizav put.

- Prošli smo naplatnu rampu "Nais" i krenuli ka rampi "Doljevac". Kada sam naišao na maglu usporio sam, ali ne sećam se kojom brzinom sam vozio. Ne sećam se da sam pre toga video trepćuća svetla koja upozoravaju na blizinu rampe. Kada sam ugledao vozila ispred sebe, svom snagom sam nagazio na kočnicu, ali sam primetio da ne koči dovoljno brzo, kao da je auto proklizao - rekao je Stanojević pred sudom.

Na mnoga pitanja, koja su mu upitili sudija Miško Radivojević i zastupnik oštećenih Božo Prelevića, optuženi nije imao odgovore ili je govorio da se ne seća.

- Svraćali smo na pumpu, ja sam išao do toaleta, a ne znam šta je radio Babić - odgovorio je on na Prelevićevo pitanje da li su i zbog čega svraćali na pumpu pre nesreće.

Zatim je dodao da se ne seća da li je nakon toga u autu Babić razgovarao sa nekim mobilnim telefonom, kao i da ne zna šta je direktor "Koridora" radio, jer je sedeo iza njega. Nepoznati su mu, kaže, i prvi trenuci nakon nesreće.

- Kada se nesreća dogodila, ja sam izašao iz vozila, obišao jedan krug i došao do suvozačevih vrata da vidim kako je Babić. Uspostavili smo neki kontakt, ali se ne sećam šta smo pričali. Od siline udarca, on je "poleteo" napred i udario u prednji deo auta i u prednje sedište - rekao je Stanojević.

Na pitanje advokata da li je prišao autu u koji je udario, on je odgovorio da jeste, da je najverovatnije razgovarao sa vozačem tog auta, ali da je za smrt Stanike Gligorijević saznao tek kada je stigao u KC "Niš", gde mu je ukazana pomoć.

Optuženi nije mogao da proceni ni koliko je trajala njegova vožnja kroz maglu, niti da li se u trenutku kočenja aktivirao ABS sistem koji bi trebalo da spreči proklizavanje.

Na pitanje sudije da objasni svoje viđenje nesreće i zašto je vozio velikom brzinom ako je bila magla, on nije imao odgovor.

Dejan Stanojević

Zoran Babić nije prisustvovao suđenju, a kako je sudija istakao, on nije ni primio poziv.



PROČITAJTE JOŠ: Traže pet godina robije za Babićevog vozača





TREPĆUĆA SVETLA

BRANILAC optuženog je deo odgovornosti prebacio na "upravljača puta" i istakao da treba utvrditi da li su u momentu nesreće radila trepćuća svetla koja upozoravaju na blizinu rampe. On je istakao da je za njega neprihvatljiv zahtev tužilaštva da se optuženom odredi kazna od minimum pet godina zatvora, kao i isto toliko godina zabrane vožnje pravdajući to činjenicom da vozač nije vozio bahato, s obzirom na to da nije uočio trepćuća svetla i da se radi o auto-putu gde je dozvoljeno voziti 130 kilometara na čas.