BEOGRAĐANI P. L. i S. O. i Boranin S. Č., koji su pre dva dana uhapšeni zbog navodnih zloupotreba oko otvaranja ležišta bakra i zlata "Čukaru peki", kod Bora, priznali su u potpunosti delo koje im se stavlja na teret, nakon čega su, kako saznajemo, pušteni da se brane sa slobode.

- Tokom saslušanja, P. L., kome se na teret stavlja sumnja da je izvršio krivično delo primanje mita od pet miliona dinara, priznao je delo koje mu se stavlja na teret - rečeno nam je u Višem javnom tužilaštvu u Nišu. - Istovremeno, i S. O. i S. Č. su potvrdili da su počinili krivično delo davanja mita u službenom poslovanju.

Kako se sumnja, P. L. je navodno za S. Č., čija je firma radila zemljane i druge prateće radove na otvaranju novog rudnika, i za S. O., čije je preduzeće obavljalo geološka istraživanja, nameštao poslove, tako što je menadžmentu predstavljao da su njihove ponude najpovoljnije.



- Za tu uslugu, P. L. od svojih "partnera" navodno je tražio da mu daju pet miliona dinara - nastavlja naš sagovornik blizak istrazi. - S. Č. i S. O. su pristali. Primopredaja je trebalo da se obavi u Beogradu, ali su ih u tom trenutku presreli i uhapsili službenici posebnog Odeljenja za suzbijanje korupcije, pri VJT u Nišu.

Nezvanično saznajemo da je cela akcija bila snimana, tako da su, suočeni sa dokazima, sva trojica priznala dela koja im se stavljaju na teret. Zanimljivo je da je posle hapšenja ove trojke u Boru zavladala prava panika, jer je, navodno, kod jednog od dvojice osumnjičenih za davanje mita pronađena sveska u kojoj se, imenom i prezimenom, nabraja kome je sve dat novac na ime dobijanja poslova vrednih stotine miliona dinara. Na spisku su, nezvanično, i pojedini političari, privatni preduzetnici, ali i neki pripadnici organa reda.



KAZNE OD TRI DO OSAM GODINA

"ČUKARU peki" je u vlasništvu kineske kompanije "Zi Jin", koja je do sada, samo za kupovinu istražnih prava u tom ležištu, koje se smatra jednim od najbogatijih bakrom i zlatom na svetu, potrošila 1,8 milijardi dolara. Ukoliko se oglase krivim, P. L. preti kazna i do osam godina, a S. Č. i S. O. do tri godine zatvora.