P red Specijalni sudom u Beogradu, tokom suđenje Valjevskoj grupi , optuženi Zoran Jeličić prerezao je sebi vrat pred svima u sudnici!

Nakon pauze sudija Svetlana Aleksić, koja vodi postupak, saopštila je da su lekari ukazali pomoć Jeličiću i da je obaveštana da je sebi naneo nekoliko površinskih povreda dubine milimetar do milimetr i po. On je sebi naneo dve manje rane po rukama i jednu na vratu. On je odveden na dalje lekarske preglede.

Takođe sudija je saopštila da je sa 150.000 dinara kaznila njegovog branica Dragoljuba Đorđevića jer je tapšao u pravcu sudskog veća kada se ovo dogodilo.