Novosti online | 17. novembar 2019. 12:45 | Komentara: 0

Osnovni sud u Đakovici osudio je na samo dve godine zatvora Hilmija Zenina, bivšeg supruga Antigone Morine, preneo je KTV.Odluka suda nije zadovoljila porodicu pokojne žene. Apelacioni sud odlučio je da vrati predmet na ponovno suđenje, a njen bivši muž je optužen da je počinio zločin i da nije ispunio porodične obaveze.Kako prenose prištinski mediji, on nije povređenu suprugu nije odveo kod doktora iako je imala krvarenje iz vagine. Uprkos teškom stanju, on je nastavio da upražnjava seksualni odnos sa njom.Bislim Morina, otac preminule Albanke, udao je svoju ćerku kao kraljicu, pišu tamošnji mediji, ali je njen brak sa Hilmijem, iz sela Mališevo, trajao samo tri dana.Kako su rekli tužioci, one je preminula zbog krvarenja iz genitalija, koje je počelo nakon prve bračne noći. Sve se dogodilo u noći između 27. i 28. jula 2011. godine, a porodica preminule žene optužuje Hilmija da ju je ubio.Kako kažu, on je nastavio da upražnjava seks sa Antigonom iako je bila u teškom stanju, sa obilnim krvarenjem iz genitalija. Sud je najpre smatrao ovaj predmet završenim, ali nakon šest godina, apelacioni sud je odlučio da vrati slučaj na ponovno suđenje.Porodica Antigone u ovom postupku tražila da se sa predmeta izuzme sudija Mizahir Šabani.- Tri dana i tri noći je imao seks sa njom dok je krvarila, i nije je odveo kod doktora. Sam je priznao to priznao pred sudom - rekao je otac Antigone.Ipak, porodica optuženog ne smatra da je bilo šta loše počinjeno.- Mi nemamo šta više da radimo. Poznato je ko je krivac. Krivci su njeni roditelji koji je nisu prvo odveli kod doktora zbog problema koje je imala. Proveo sam dve i po godine radeći u Austriji kako bih oženio brata. Venčanje me je koštalo 24.000 evra. I onda smo se vratili i sve ovo se desilo - rekao je Hilmijev brat.Antigona Morina preminula je 28. jula, četiri dana nakon što se udala za Hilmija Zenina. Prema podacima koje su izneli tužioci, uzrok smrti je krvarenje iz genitalija nakon prve bračne noći.