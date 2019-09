M. L. | 17. septembar 2019. 07:36 | Komentara: 0

REŠENjEM sudije za prethodni postupak Osnovnog suda u Kragujevcu, radniku obezbeđenja na lokalnoj autobuskoj stanici M. T. (65), određen je pritvor do 30 dana, potvrdila je Aleksandra Miletić, portparol ovog suda. On se sumnjiči da je kao radnik fizičko-tehničkog obezbeđenja na autobuskoj stanici u Kragujevcu, nakon kraće rasprave putnici (31) iz Beograda uvrnuo ruku i nogom joj zadao više udaraca. Prema krivičnoj prijavi policije tereti se za zlostavljanje i mučenje, a do sukoba je došlo navodno jer putnica nije kupila kartu za izlazak na peron koja košta sto dinara.





