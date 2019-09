Tanjug | 15. septembar 2019. 15:50 | Komentara: 0

Igoru Stamenkoviću, optuženom za krađu testova iz matematike u junu ove godine, zakazan je početak suđenja pred Višim sudom u Beogradu za sredu, 18. septembar.On će pred sudom moći da javno iznese svoju odbranu, pošto se na saslušanju u tužilaštvu nakon hapšenja, branio ćutanjem.Stanmeković se brani sa slobode pošto mu je krajem jula Apelacioni sud u Beogradu ukinuo pritvor u kojem je bio nešto više od mesec dana.Stamenković se tereti da je izvršio krivično delo povreda tajnosti podataka u sticaju da krivičnim delo oduzimanje tuđe stvari.Policija je nakon hapšenja saopštila da se Stamenković sumnjiči da je iskoristio nepažnju svojih kolega u štampariji u kojoj su štampani testovi za završni ispit učenika osmog razreda i tom prilikom je ukrao test iz matematike.Sumnja se da je to uradio kako bi test odneo sinu, koji je maturant jedne osnovne škole u Beogradu i kako bi mu pomogao da lakše položi završni ispit.Takođe, kako je navela policija, sumnja se da je uz pomoć sina, rešeni test iz matematike došao do njegovih drugova i njihovih roditelja, nakon čega su oni, uz pomoć aplikacije "vajber", delili drugim roditeljima i učenicima u više osnovnih škola.Krađa i činjenica da su testovi iz matematike bili "provaljeni" doveli su do odlaganja polaganja testa iz matematike za dva dana.