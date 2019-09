Z. Gligorijević | 14. septembar 2019. 17:02 | Komentara: 0

TRADICIJA Sestra ubijenog Nemanje, Anđelija, ove godine upisala je treću godinu DIF-a u Nišu i postala brucoš na Pravnom fakultetu u Novom Sadu. Studiraće ih paralelno, jer će Pravni fakultet završavati vanredno. - Moja prva ljubav bio je DIF. Ali, kako sam sazrevala, zavolela sam advokaturu. U kući su svi pravnici, otac me je vodio u Advokatsku komoru u Kragujevcu i mislim da bi mnogo mogao da mi pomogne u poslu. Volela bih da preuzmem njegovu advokatsku kancelariju, ali i da otvorim svoju sportsku školicu ili da budem trenera nekog kluba – izjavila je Anđelija Stojanović.

- Izvršili smo uvid u sve predmete u kojima su napadnuti advokati i lako smo uočili da do zastoja dolazi u policiji i tužilaštvu i da oni moraju da počnu da rade svoj posao. Na jednom od poslednjih sastanaka stalnog tela tražili smo da se Nemanjin predmet izuzme iz Jagodine, jer smo smatrali da je posle dve godine, u kojima nije bilo pomaka, očigledno da lokalni organi gonjenja ne mogu da se izbore s ovim predmetom. Rešenje je pronađeno u tome da republički javni tužilac izuzme predmet i da ga pošalje Specijalnom tužilaštvu na ocenu nadležnosti - izjavio je predsednik Advokatske komore Srbije Viktor Gostiljac, prilikom otkrivanja spomen ploče komore na advokatsku kancelariju Milovana Stojanovića i njegovog sina Nemanje, koji je, kako je istraga pokazala, „greškom“ ubijen pre dve godine.Gostiljac je dodao da istragom rukovodi tužilac, na kome je i najveća odgovornost, da je drugi stepen policija, pa jedini problem može biti u ovim organima. Na pitanje da li će republičkim organima biti otežan rad, jer je od ubistva prošlo dosta vremena, predsednik komore je za „Novosti“ odgovorio:- Očigledno je da je u ovim predmetima vreme presudan faktor. Postoji i mišljenje da su najvažniji prvih 48 sati, kada treba prikupiti većinu dokaza. Činjenica da posle dve godine nije bilo pomaka u ovom predmetu, svakako govori da će i kasnije dokazivanje biti teže. Ali, ja ne vidim šta je problem u ovom predmetu, jer se poprilično zna, počev od toga ko je bio prava meta, do toga ko je možda mogao da bude učinilac. To je ono što je „popalilo“ alarme i zbog čega smo tražili da se ovaj predmet izuzme od lokalnih organa gonjenja i da se uputi Specijalnom tužilaštvu na ocenu nadležnosti.Gostiljac je rekao i da je s ovog mesta Nemanja napravio svoje prve korake u svoj profesionalni život, ovde je primao prve klijente, pisao prve podneske i učio ovaj naš advokatski zanat.- Njegov profesionalni život zaustavljen je na samom početku i to na jedan način koji se ne može opisati u svom besmislu i nepravdi. Možda smo se danas okupili da tom besmislu bar posthumno damo neki smisao i kažemo da nećemo odustati od toga da krivci za njegovu smrt budu pronađeni - Gostilja je bio izričit.Prethodni prvi čovek Advokatske komore Srbije Dragoslav Đorđević iz Beograda, koji je govorio u ime asocijacije evropskih advokatskih komora, ocenio je da je Srbija, nažalost na samom vrhu neotkrivenih počinilaca krivičnih dela protiv života i tela advokata, pogotovu kada su u pitanju najteža dela, ubistva. Kako bi se ti slučajevi rešili, u poslednje tri-četiri godine počela su da se formiraju zajednička tela tužilaca, advokata i policije.Međutim, iako je lišen slobode osumnjičeni za uvistvo kolege Vladimira Zreleca, još uvek nemaju odgovor na pitanje ko je to učinio, kao ni za kolegu Mišu Ognjanovića, a ista stvar je i sa Nemanjom Stojanovićem, koga je, kako je rekao, imao čast lično da upozna, koji je bio pravi mladi kolega, koji je znao da ceni sve ono što se radi za advokaturu. Đorđević je izrazio nadu da će dobiti odgovore na bolna pitanja ko je to učinio, ali da ni za koga od njih nikada neće dobiti odgovore na pitanja zašto i da će sve ostati na nivou pretpostavki i spekulacija, koje su uvredljive.- Dragi Nemanja, ovde smo prevashodno zbog tebe. Ponoviću i ono što sam rekao prilikom tvoje sahrane, a to je da je jedina uteha koja svima nama ostaje, a što sam čuo iz ustiju sveštenika kada je pročitao poruku apostola Pavla Korićanima, koji nas je podsetio da su duh i duša besmrtni, a telo samo prah i pepeo. Ono što nas sve čini tužnim, dragi Nemanja, je da ne mogu da ti stisnem ruku u znak pozdrava, da ne možeš da zagrliš svoju sestru, roditelje, ali to je sudbina koja će nas, duboko verujem, negde tamo u metafizičkom svetu spojiti i da ćemo trajati večno u tom nekom našem zajedničkom životu. Ti si tamo gde nema ni bola tuge, ali za sobom si ostavio i bol i tugu. Našoj profesiji si ostavio veliku poruku, koju je upravo izgovorio moj naslednik na funciji predsednika Advokatske komore Srbije, a to je da borba za istinu i saznanje ko je to i zašto učinio, iako greškom, kako mnogi misle, zašto je taj metak našao jednu tako čistu i pravednu dušu, a ne nekoga za koga čujem da je bio narkodiler, izaslanik Sotone. Verovatno samo dragi Bog, koji je uvek pravedan, ima odgovor na sve to - rekao je Đorđević.Nemanjin otac i zamenik predsednika Advokatske komore Kragujevac Milovan rekao je da nije tačno da vreme leči sve, jer se vreme za njegovu porodicu zaustavilo u trenutku tragične Nemanjine smrti.- Mnogi mi kažu da se im je žao što se moj sin našao na pogrešnom mestu i u pogrešno vreme. Moj sin se nije našao na pogrešnom mestu, jer je bio ispred ulaza u zgradu u kojoj je stanovao. Nije ni pogrešno vreme, jer se, kao i ostali mladi, vraćao iz grada. Na pogrešnom mestu i u pogrešno vreme nalazili su se meta, izvršilac i nalogodavac. I to ne samo u Jagodini. Oni ne treba da se nalaze nigde u Srbiji. U stvari, ne treba uopšte da postoje. Nažalost, sve ih je više - naveo je Stojanović.On je zaključio da će, ako nalogodavac i izvršilac ubistva ne budu uhapšeni, to biti poraz i poniženje ne samo za njihovu porodicu, već za sve koji se bave advokaturom i pravosuđem uopšte u Srbiji, kao i za sve ubijenen kolege.Pozdravnu reč održao je član UO Advokatske komore Kragujevac advokat Miladin Gagović iz Ćuprije, a dvogodišnjem pomenu prisustvovali su advokati, tužioci i sudije iz cele Srbije.