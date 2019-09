S. ĐOKIĆ | 14. septembar 2019. 10:16 |

VIŠI sud u Podgorici narednih dana treba da odluči o tome da li će prihvatiti sporazum kojim monah Goran Kimpanov (43) iz Zrenjanina priznaje da je kriv za tragediju na ušću reke Morače u Skadarsko jezero, kada su stradale četiri osobe nakon prevrtanja čamca 3. februara 2019. godine. Po tom sporazumu koji je potpisao sa Višem tužilaštvom, Kimpanov je dogovorio da bude osuđen na šest meseci kućnog zatvora.

Suđenje Kimpanovu zakazano je za utorak, kada će biti poznato da li je za Sud dogovorena kazna prihvatljiva ili će sporazum odbiti. Optužnica ovog monaha tereti da je 3. februara umišljajno izazvao tragediju na Skadarskom jezeru u kojoj su stradali Podgoričanin Darko Vujošević i tročlana porodica Kumburović iz Zete.

Prema navodima tužilačkog akta, on nije imao dozvolu za prevoženje plovilom, a sveštenik je za "Novosti" ranije kazao da mu se ne može pripisati da je umišljajno izazvao tragediju.



- To je smešno, kako s umišljajem. Treba biti baš umobolan da čovek može tako nešto da uradi. Mi smo se vozili po daleko lošijem vremenu, tako da to je bio udar vetra, nalet koji je prevrnuo čamac, stvorila se rupa ispred nas bukvalno, vodena rupa u koju je čamac samo uronio - kazao je za "Novosti" monah Goran Kimpanov.

U nesreći je, dodaje, izgubio prijatelja i od toga nema oporavka.

Goran Kimpanov





- Izgubio sam najbolje prijatelje, to su mi bili prijatelji koji su boravili često u manastiru, družili smo se, ne znam šta bih mogao reći. To je tako nesrećan slučaj, totalno nepredvidljiv i ne znam kako bi vama bilo da ste na mom mestu. Sve se odigralo brzo, ta situacija. Život vam se okrene za 180 stepeni u trenu, znate. Ko je mogao to pretpostaviti. To je rana koja se nosi celog života, to je duševni bol, teško da ću se ikad oporaviti. Od toga nema oporavka, rana se malo zaleči, a da se oporavi teško kada ostanete bez prijatelja - kazao je on.

NEMA GORE KAZNE...

KAKVA god da bude kazna, monah je rekao da ne može biti veća od one koju već izdržava:

- Meni veća kazna od ove ne znam da li može biti. Kada doživite jednu takvu situaciju, tragediju, nosite takvo nešto, ne znam, bilo kakva da je kazna šta god da bude i svaki sud je Bogom dan, pa eto kako god bude, slava Bogu...