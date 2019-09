E. R. | 10. septembar 2019. 19:04 |

REPER Dalibor Andonov Gru (46), koji je poginuo u ponedeljak u Zemunu prilikom kajtsurfinga, nastradao je od utapanja u Dunavu, pokazali su rezultati obdukcije. Utapanju je prethodio prelom kičme na dva mesta, posle čega je muzičar ostao paralizovan.

Podsećamo, Gru je bio sa trojicom prijatelja kada je, oko 15 časova, zbog lošeg vremena, odlučio da pokupi opremu. U vodi je pakovao kanape kajta, kada je iznenada dunuo snažan vetar, podigao Grua visoko u vazduh, a onda ga udario u vodu. Pa još jednom. Ti udarci u vodu bili su pogubni za repera, koji nije uspeo da se otkači od kajta. Pretpostavlja se da ga je drška kajta pogodila u glavu, nakon čega je izgubio svest i pao u vodu. Nažalost, ekipa Hitne pomoći koja je brzo stigla na mesto nesreće, mogla je samo da konstatuje smrt oko 15.20. Na poslednje putovanje krenuo je novim kajtom, koji je kupio tog kobnog dana.

Gru je bio odličan kajtsurfer, a velika ljubav bio mu je snoubord. Bio je zavisnik od adrenalina, što je najbolje opisao u hitu "Adrenalin džanki" iz 1999, koji se može čuti i u filmu "Nepobedivi 2" Ajzaka Florentine iz 2006. Oprobao se i u skokovima s padobranom, bandži džampingu i svakog leta vozio je kajt na Adi Bojani.





PROČITAJTE I: ISPRED KUĆE NASTRADALOG REPERA: Tuga, bol i neverica, porodica očajna zbog tragičnog gubitka (FOTO)





- U snoubord sam zaljubljen od prvog dana kad sam stao na dasku, '95, '96. - ispričao je Gru pre samo dve nedelje. - Tada sam bio u fazonu da bih pet letovanja menjao za jedno zimovanje. To izležavanje na plaži mi je baš dosadno. Međutim, 2005. sam otkrio kajt. Pokušao sam da vozim kajt, naučio i od tada mi je to - to. Snoubord, kajt, skakao sam iz aviona. Pre neki dan sam pričao sa nekim drugarom, poznavao je tipa koji je doživeo nesreću i poginuo. Ne možeš da doživiš nesreću, a da ne pogineš. Bandži sam probao, veća frka mi je to bilo od aviona. Kad se penješ, ceo kran se ljulja, imaš osećaj da će da se sruši. Kaže onaj da skačem kad odbroji pet. A ja mu odgovorim: "Majstore, skačem na jedan, samo da odem odavde." To mi je bio najveći strah.









Lider stare škole srpskog repa, koji se proslavio sredinom devedesetih, i srpska rep mašina, kako su ga zvali, svojevremeno je priznao da je zimovanje u francuskim Alpima 2012. moglo da ga košta života. Za razliku od supruge Danice koja se na skijama stazom spustila do hotela, Gru je sa nekoliko drugara krenuo van staze, gde je bilo vidljivo da tu niko nije dugo prolazio. Reper se sa prijateljem odvojio od grupe i završili su na litici, sa koje, kako je rekao, kada se padne ne lomi se ruka ili noga, već se gine:

- Bogami, dva sata je bila borba za život dok nije došao helikopter sa spasiocima. Kad ne razmišljam o tome da sam mogao da poginem, bilo je to lepo iskustvo. Vozio sam se helikopterom na sajli, kad bi mi se to, inače, desilo u životu?

Porodica, supruga Danica i sinovi Vuk i Relja, bili su Gruu, osim muzike, najveća ljubav. Govorio je da na Adi Bojani uvek provedu po mesec i po. On ode malo ranije da pripremi smeštaj.

- Vuk želi da uči da vozi kajt, mada ne mogu da mu objasnim da prvo mora da nauči da pliva - izjavio je Gru.

Za tragičnu vest, Danica je saznala od prijateljice, koja ju je pozvala i rekla: "Šta lupetaju ovi novinari da je Dalibor poginuo?" Vuk i Relja su u momentu nesreće bili u školi, a da su izgubili oca saopštio im je školski psiholog.

KOMEMORACIJA I SAHRANA

KOMEMORACIJA povodom smrti muzičkog umetnika Dalibora Andonova Grua, biće održana u sredu u podne u Domu omladine Beograda. Porodica je obavestila sve prijatelje i poštovaoce da se poslednji put oproste od Grua u četvrtak u 14.00 na sahrani, na beogradskom groblju Orlovača.

- Zahvalni smo na vašoj pažnji, saosećanju i razumevanju u periodu najvećeg bola - poručila je porodica Andonov u saopštenju.