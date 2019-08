Novosti online | 25. avgust 2019. 10:16 |

- Policijski službenici pronašli su pretragom šume na putu od Jabukovca ka Štubiku automatski pištolj "škorpion" sa prigušivačem i poluautomatsku malokalibarsku pušku sa prigušivačem, zakopane u zemlju, sa kojima je, kako se sumnja, D. P. izvršio navedeno krivično delo.





Kada se, na kraju, na imanju pojavio i Raja, dolazeći traktorom, ubica ga je odmah likvidirao.





Komšije kažu da je bio "preke naravi" i niko od njih nije bio u bliskim odnosima sa Rajom.





Nakon stravičnog zločina koji se 7. avgusta dogodio u selu Jabukovac, kada su ubijene četiri osobe na imanju Raje Kazimirovića, osumnjičeni Davor P. (35) je jutros uhapšen.On je, kako saznajemo, nakon hapšenja priznao zločin i rekao da je sve uradio zbog novca.Tela ubijenih su, inače, pronašena na salašu u zaseoku Vratna kod Jabukovca, a osim poljoprivrednika Raje Kazimirovića (72), pronađeno je i telo njegove majke Dragice (93), sestre Ljubinke Oprikić i sestričine Dragane.Kako saznajemo, uhapšeni nije pružao otpor tokom hapšenja. Čak je sa policijom rekonstruisao zločin korak po korak.- Pretresom salaša osumnjičenog policija je pronašla, takođe zakopane, još dve malokalibarske puške, jednu poluautomatsku i jednu gasnu pušku, kao i veću količinu municije - navode u MUP.Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on je, uz krivičnu prijavu, priveden Višem javnom tužilaštvu u Negotinu.Veruje se da je Davor P. najpre ubio tri žene koje je zatekao na salašu Raje Kazimirovića i to pošto su one odbile da mu otkriju gde je sakriven novac.Veruje se da je ubica u šumi čekao da se Raja udalji od imanja, kako bi od njegove majke iznudio novac, o čemui svedoče i opušci koji su pronađeni. Nije očekivao da će tu biti više žena.Nakon ubistva ubica je izvršio premetačinu kuće i odneo veću sumu novca, pretpostavlja se oko 100.000 evra, dok je deo novca, oko 10.000 evra, ostao netaknut.Zločin se dogodio 7. avgusta, ali tela su pronađena tek dva dana potom, kada je jedan od komšija došao kod Raje da kupi jagnje.Inače, Raja je sa svojom majkom provodio leto na salašu, u neuglednim uslovima, bez struje, a imanje je podalje udaljeno od ostatka naselja.Verovalo se da on ima ušteđenog novca, iako nije živeo nimalo raskošno.