23. avgust 2019. 16:00

VEST da su u krugu preduzeća za proizvodnju i reciklažu magnezijuma "MG Serbijan" u Baljevcu kod Raške nađena burad sumnjivog sadržaja, ponovo je uznemirila ovdašnje meštane. Ovo nije prvi put, kažu nam, da se pokreće istraga o sumnjivim tovarima koji naročito vikendom, i to noću, stižu u krug nekadašnje direkcije rudnika magnezijuma "Bela" stena, koji je privatizovan dvehiljaditih. Od tada ovdašnji ljudi muku muče sa gasovima i dimom koji ih guši, i svi svedoče da su im zatrovana jezera i potoci, pa u njima više nema ni riba ni žaba, a ni ptice ne prilaze. Navode da su se godinama obraćali inspekcijama, od opštinskog do republičkog nivoa, ali do sada je jedini odgovor bio - ćutanje i smena inspektora koji su iz Kraljeva, Novog Pazara i Beograda dolazili da istraže problem na koji su očajnički ukazivali. Otćutalo se čak i onda kada su popisali da je tokom 2010. godine u Baljevcu umrlo više od 30 ljudi. Svi od kancera.

- Ovi tovari su najpre stizali danju u buradima sa jasnom mrtvačkom glavom na njima, posle noćima u ogromnim kesama za otpad, a poslednjih dana u kontejnerima po od 20 tona na šleperima - ispričali su ljudi juče u Baljevcu reporterima "Novosti". - Mi ne znamo šta je u tim kontejnerima, ali smo sve slikali. A, verujte, kada počne to spaljivanje, osećaj je kao da potpuno nestane vazduha, kao kad ribe izbacite na suvo.

Priznaju, ipak, koliko ih je uznemirila vest, a pomalo ih je i - ohrabrila. Nadaju se da će se konačno odgonetnuti šta se to sve radi, proizvodi i reciklira, nadomak njihovih kuća.

ZABRANjENO ZA NOVINARE

REPORTERI "Novosti" su juče udaljeni iz kruga preduzeća i bili su prinuđeni da policiji daju lične podatke. A direktor je odbio razgovor, dok su inspektori, neki zaštićeni gas-maskama, očigledno uzimali uzorke zemljišta u kojem su bila burad. Tokom rada inspekcije, ispred hale su dežurali policija, Hitna pomoć i vatrogasci.